立足江夏堂原址 黄氏总会跨百年加速会务发展

近年拆除江夏堂落成新大厦，并积极推动青年团发展的新加坡黄氏总会迈入百年，时任理事认为，会馆近十年的发展脚步比过往90年还快，期许未来再创百年辉煌。

随着时代发展，本地不少会馆纷纷跨入百年门槛，也反思如何与时俱进，才能让会馆欢庆百年基业之后，仍然维持生命力和活力，继往开来。黄氏总会执委也深刻意识到这点，接下来希望招徕更多年轻新血共谋会务，在传统和现代化中找到立足点，也朝向多元和谐的社会价值前进。

黄氏总会的前身“星洲南洋江夏堂”创立于1924年，1951年正式注册为南洋黄氏总会。2013年，会馆为求与时并进，更名为“新加坡黄氏总会”。

1952年，黄氏总会以3万零500元，购买芽笼35巷16号的江夏堂作为会所。彼时的江夏堂是一栋两层楼洋房，坐落在一块逾2000平方公尺的永久地契地段上。2022年，江夏堂经过拆除重建，成为本地首个会馆与私宅合一的大厦。黄氏总会以租契方式，将地段的99年使用权转让给本地房地产发展商豪利控股（Oxley Holding），兴建一栋八楼大厦，既是黄氏总会会所，也是私人公寓“Sixteen35 Residences”。根据协议，黄氏总会从发展项目中获得1300万元，后将三楼对外出租，也带来租金收益，既保留了会所原址，也为会馆增添发展资金。

然而，当这栋文史建筑在2018年拆除之际，一时引起文化界嗟叹惋惜。江夏堂本来由南洋儒商黄曼士居住，他后来受到兄长黄孟圭嘱托，将房子借予中国现代名画家徐悲鸿作为寓所和画室。黄氏总会的文化与学术组主任黄和丁说，拆除重建最大的原因是因为老房子老旧，从外面看是一栋历史丰富的古建筑，但内部许多地方岌岌可危，甚至已遭白蚁侵蚀，整修成本过高，不符合经济考量。

他说：“当然我们也牺牲了很多，但为了配合现今社会的进步，得做出改变。”要维持传统也要与时俱进，必须做出选择和妥协。新的建筑更牢固安全，才能让会员安心，愿意扶老携幼前来参与活动。同样地，传统节庆也要符合新时代规制，例如中元节不能在会所内焚香烧金纸，端午节包粽子，也得比以前注重卫生，形式改变了，但传统情感不变质。

吸引新锐 后继有人

过去十年，黄氏总会青年团也从无到有，发展到目前已有近80人。青年团秘书长黄子洋说：“提升硬件对会馆的长远发展并不足够，后继有人才能引领会馆走向下个百年。”他忆述，黄氏总会在2014年庆祝90周年后，他和父亲，也就是总会永久荣誉会务顾问黄保华，开始了一场父子间的“十年长跑竞赛”，黄保华提升会馆的硬件，黄子洋则耕耘“软体”，将青年团壮大起来。

作为青年团的社区关怀活动计划，新加坡黄氏总会在2017年举办新春火锅会，邀请150名客工感受佳节团圆氛围，感念他们离乡背井到新加坡工作。这也使总会成为本地首家招待客工共享新春火锅的会馆。黄子洋说，宗乡会馆最初存在的意义，就是为了让远渡重洋、离乡背井的人们在本地共叙乡情，互为扶持，虽然时代发展脚步疾速，本地社会面貌已经转变，这些初心和价值观仍能以革新方式保留。

黄氏总会将在7月13日，在香格里拉大酒店欢度百年庆典，主宾是总理黄循财。2022年，时任副总理兼财政部长的他，曾主持黄氏总会的新大厦落成典礼。百年庆典邀请近千名宾客参与其盛，其中有400多个外宾，包括美国、中国、韩国和毛里求斯等地的宗亲。

时任第35届执委会的任期介于2022年到2025年3月，在任期内见证和推动新大厦落成和百年庆典，会长黄国鸿深感荣幸，也感谢本届执委团结一心，发挥团队精神，顺利推动会务发展。