勿洛新生水访客中心将于7月31日关闭

设于勿洛一带，推广水资源可持续发展20多年的新生水访客中心，将于7月31日关闭。

公用事业局星期一（6月24日）发文告宣布以上消息。位于许锡林路的新生水访客中心（NEWater Visitor Centre），自2003年开设以来，已接待超过170万名本地和国际访客。中心以互动性展品、导览团、展览和工作坊，向访客展示新生水的演变和生产过程。

毗邻的勿洛新生水厂，也因营运期限即将结束，将于7月31日停止运作。取而代之的将是樟宜供水回收厂（Changi Water Reclamation Plant）的第三座新生水厂，其生产力将是勿洛新生水厂的两倍多。

公用局总裁王治权说：“新生水象征着新加坡跨越天然局限的创新精神，过去20多年来，不论老少都前往新生水访客中心参观，以了解我们如何不断地再循环用水，从而克服天然水资源匮乏的问题。随着访客中心的关闭，公用事业局将探索新的平台，开展有关新生水的教育。”

文告也说，曾为新生水和新加坡水源故事的发展做出贡献的员工与合作伙伴，将受邀出席9月份的闭幕仪式，以纪念这两座设施在新加坡水源故事中发挥的重要作用。

在访客中心和新生水厂关闭前，公众也可以在公用局的社交媒体上，分享他们对这两座设施的美好回忆和有趣故事。

访客中心关闭后，有意了解新生水和新加坡水资源故事的公众，也可到滨海堤坝的新加坡资源永续展览馆（Sustainable Singapore Gallery）。