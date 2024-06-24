兀兰“蛇王”与兄相隔一天逝世 棺木同摆灵堂

72岁兀兰“蛇王”与77岁哥哥相隔一天逝世，两兄弟的棺木同摆灵堂，同天火化。

曾制伏至少50条蛇的叶金和，过去捕捉过蟒蛇、眼镜蛇和剧毒的“蓝珊瑚”蛇，被称为兀兰“蛇王”。他于上星期五（6月21日）中午12时许在兀兰医疗园（Woodlands Health Campus）逝世，享年72岁。世事难料，隔天晚上8时20分，他77岁的哥哥叶金池也在同一间医院与世长辞，家人决定让两人一起设灵。

叶金和（左）和叶金池相继去世，棺木同摆灵堂。（吴伟国摄）

叶金和是家中第五个儿子，叶金池则是四哥。死者的七弟叶先生（64岁）受访时说，过去多年来，叶金和一直单身，身体大概一年前开始变差。

“五哥先被检查出心脏病，之后发现有肾病，出现肺积水，最后还中风。五哥在疗养院躺了一个月，十分痛苦，后来情况不对，职员叫来救护车，他最终在兀兰医疗园病逝。”

至于四哥叶金池，他因中风七八年，过去一直住在疗养院，之后同样被送去同一家医院抢救，不幸过世。

据了解，叶金和的灵堂星期五下午已经设置好，家人再接到叶金池过世的消息，才紧急作出安排。

叶先生说：“得知四哥过世时，心情十分复杂，毕竟本来还在处理五哥的丧礼，没想到又再次接到噩耗。”

最后，家人决定让两兄弟的棺木同摆在一个灵堂。“两名家人过世，如果分开设置灵堂，有点分身乏术。”

叶先生说，两个哥哥会在星期三（26日）出殡火化，至于骨灰是否摆在一起，就还要听取其他家人的意思。

完整报道，请翻阅2024年6月24日的《新明日报》。