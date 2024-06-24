尿袋从天降砸物溅到人 楼下店家喊苦报警

神秘恶客高楼抛物，“尿袋”以及垃圾从天而降，弄脏环境还溅到人，楼下店家苦不堪言，报警处理。

这起事件发生在牛车水一带的硕莪巷第4座组屋。记者接获消息走访现场，受影响的是一家中药店以及饼干店。

中药店坐落于此已经49个年头，由郑悦施（24岁）一家人经营。她受访时说，过去一年多来深受其苦，最后实在受不了，才将经历放上网，寻求帮忙。

她透露，从去年4月开始，有人就从楼上扔下一袋垃圾，掉落在店外的草坪上。袋子内有纸巾、橘子皮、包装纸以及尿液。

“袋子一掉下来就裂开，尿液四溅。有些坐在附近的阿叔被喷到，也导致环境发臭。”

她说，已经向当局投诉，甚至就此事报警，但依然无法阻止这名神秘恶客的违法行径。

“几个星期前，当局安装了一个电眼。没想到那两个星期，对方竟停止丢垃圾，因此没有录下任何画面。但是在电眼取下后，高楼抛物的行径又开始。”

她说：“有时袋子爆开后，纸屑飞的到处都是，有些会黏在我们的看板上，我们只好自己清理。”

另外，今年2月，中药店的遮雨棚也被垃圾袋砸破。郑悦施一家担心花钱换了新的遮棚后，会再次被破坏，因此至今仍未更换。

附近居民林小姐（35岁，文职）则透露，晾晒的衣服偶尔会被弄脏，但不清楚跟此事有无关系。

完整报道，请翻阅2024年6月24日的《新明日报》。