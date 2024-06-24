马善高6月24日起出访摩洛哥六天

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，星期一（6月24日）起出访摩洛哥六天。访问期间，他将出席在摩洛哥首都拉巴特举行的首届国际关护经济和社会保障研讨会。

新加坡回教理事会（MUIS）星期一发文告说，马善高访摩期间将同多位官员会面，包括摩洛哥国王穆罕默德六世的高级顾问阿祖萊（Andre Azoulay），以及团结、社会融合与家庭部部长阿瓦蒂夫（Aawatif Hayar）。

马善高将应阿瓦蒂夫的邀请，出席首届国际关护经济和社会保障研讨会的部长级圆桌会议，并在会议上发表讲话。这项研讨会在拉巴特（Rabat）举行，由团结、社会融合与家庭部主办。

文告说，马善高此行的目的之一，是加强新加坡与摩洛哥机构和政要的接触，以促进双方日后在回教高等教育和清真（halal）认证等方面的合作。

马善高也将到摩洛哥最大城市卡萨布兰卡（Casablanca），出席第六届摩洛哥清真认证食品论坛，并见证新加坡回理会与摩洛哥标准局签署谅解备忘录。签署这项备忘录后，新摩两国当局将承认彼此的清真认证证书和标记，以促进两国之间的清真认证产品贸易。

这是回理会与海外机构签署的第四份有关清真认证的谅解备忘录。回理会去年10月至今年1月，已先后与沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国，以及约旦当局签署相关备忘录。

陪同马善高出访摩洛哥的官员包括回理会理事长卡迪尔（Kadir Maideen）。