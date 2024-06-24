伪造文件骗逾24万元津贴 水产养殖场董事经理判监40月

水产养殖场董事经理提交伪造文件，谎称要购买新仪器提高生产，两年内欺骗农粮兽医局发放超过24万元津贴。而当局上门检查时，董事经理则诱导对方，利用其他仪器充当新仪器，企图浑水摸鱼，如今受到法律制裁。

被告陈志文（译音，49岁）事发时是Marine Life Aquaculture（简称MLA）的董事经理，共面对七项伪造文件和欺骗的控状。他原本否认有罪，但在案件于4月开审前表明有意认罪。

被告承认其中四项罪名，法官将余项纳入考量后，星期一（6月24日）判他坐牢40个月。

根据控状，被告在2015年至2017年间谎称公司购买了一些仪器，欺骗农粮兽医局（新加坡食品局前身）发放逾24万元的粮食基金（Food Fund）和农业生产力基金（Agriculture Productivity Fund）津贴。

这些基金津贴由农粮局分别在2013年和2014年设立，开放供本地农业生产者申请。业者可利用这笔款项添置自动化生产设备，或采用先进技术，在有限的农地提高产量。

案情显示，在2016年9月，被告向农粮局提交申请，要购买一些仪器以提高农场产量。被告在2017年9月提交伪造的报价单，谎称MLA向一家公司购入价值15万2000元的热泵（Heat Pump）。

农粮局人员上门检查时，被告为了掩盖罪行，就展示了一个发电机，谎称是新购的热泵。农粮局人员不疑有诈，核实了被告的购买申请，被诱导向MLA发放了10万6400元的津贴。

庭上透露，被告早在2015年就开始犯案，当时他以制氧机充当净水器，欺骗当局发放2万5000元的津贴。

根据法庭文件，从2015年至2017年间，被告以这个手法多次提交伪造文件，诱骗当局发放给MLA共24万6400元的津贴。

职员举报揭发罪行

MLA的一名员工在2018年发现公司提交伪造文件后通报当局，才揭发了被告的罪行。

控方指出，被告预谋干案，提交伪造文件行骗，而在接受检查时，用其他仪器蒙混过关。被告的罪行难以被测查，涉及的骗款也不小，他至今没有作出赔偿，建议法官判监至少47个月。

考虑到被告是初犯，此案也只涉及一个受害者等因素，法官判被告坐牢40个月。