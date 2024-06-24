与两人共谋对巴士限速器动手脚 私巴公司老板判监七周

两名私人巴士公司老板与技工串谋，在检测前启动巴士限速器，通过检测后再将仪器关掉，以蒙骗车辆检测中心人员和陆路交通管理局。随着技工和一名老板早前认罪入狱，如今另一名老板也面对牢狱之灾。

被告张小明（51岁）事发时是巴士公司T&L Transit和RS3 Transport的老板，面对12项欺诈的罪名。他星期一（6月24日）在庭上承认其中两项，法官将余项纳入考量，判他坐牢七周。

被告当天也代表两家公司认罪，各承认一项抵触公路交通（车辆、限速器）规则的罪名，被判罚款共800元。

涉及共谋的另一名巴士老板是SV Bus Transportation Services的孙德兰（Sundram Retnam，51岁），他认罪后被判坐牢13周和罚款500元。帮忙调动巴士限速器的则是车辆检测公司Leng Chong Engineering的技工郑伟财（45岁），早前承认罪行，判监21周。

根据案情，被告与孙德兰于2013年结识。2017年，被告向后者介绍郑伟财，说对方能确保他们的巴士在不符合陆交局标准的情况下，仍能顺利通过车辆检测。

根据本地法律，私人巴士的最高时速限制是60公里，车内也必须安装限速器。

2017年6月，孙德兰通过被告联系郑伟财，要对方确保他的一辆39人座、没有启动限速器的巴士能通过限速器检测。郑伟财同意帮忙，三人就谋划欺骗车辆检测服务公司维康（VICOM）。

庭上揭露，郑伟财会在维康检测员检测巴士前先启动巴士的限速器，并在检测员鉴定巴士符合资格后关掉限速器。在没有启动限速器的情况下，孙德兰驾驶该巴士的时速可以达到每小时70至75公里。

2018年1月，孙德兰再次通过被告找上郑伟财，要对方确保他的巴士能通过限速器检测。郑伟财同意帮忙，三人也再一次串谋以相同手法蒙骗检测员。

根据法庭文件，有关当局之后接获举报，随即展开调查，从而揭发三人的罪行。

至于巴士公司T&L Transit和RS3 Transport的罪行，庭上披露，两家公司分别在2016年至2017年和2015年至2017年间，没确保公司巴士安装限速器。