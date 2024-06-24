怀疑孩子偷钱 单亲妈妈拿热水泼四子女

单亲妈妈怀疑孩子偷走钱包里的钱，拿热水泼向四名孩子，导致他们身体蒙受1%至10%的皮肤面积烫伤，其中一个孩子可能因此永久留下两厘米的疤痕。

现年33岁的被告共面对四项抵触儿童与青少年法令的控状，她星期一（6月24日）承认其中一项，余项交由法官下判时纳入考量。

被告是一名单亲妈妈，育有四名年龄介于八岁至11岁的子女。其中九岁的是儿子，另外三个都是女儿。为保护受害人，法庭谕令媒体不可报道任何会泄露受害人身份的资料，包括被告的姓名。

根据案情，2022年7月2日早上，被告叫醒儿女，让他们洗澡准备上学。其间，她嘱咐大女儿从她的钱包取20元买面包当早餐，但大女儿查看后称只在钱包里找到5元。

被告记得在前一晚检查钱包时仍有60元，由于之前曾发生类似事件，她怀疑钱被其中一个孩子拿走。被告接着指示孩子寻找遗失的钱，否则就将热水泼在他们身上。

当孩子们正在卧房里找钱时，被告到厨房拿杯子装热水，并泼向孩子，要孩子还钱。被告见孩子否认拿钱，又装热水泼向四名儿女四次，孩子们因此哭着向被告道歉。

过后，被告准备让儿子洗澡时发现儿子被烫伤，在检查其他孩子后才发现他们身上都被烫伤。被告随后哭着为孩子们敷药，并致电自己的姐姐求助。

10岁女儿伤势最重 受伤皮肤面积为全身10％

综合控状内容，四名孩子当中，11岁大女儿的左手和右胸被烫伤，烫伤处占全身皮肤面积的1%；九岁儿子则是左臂被烫伤，占身体皮肤面积的2%；八岁女儿的右手臂、右腿，以及右边臀部被烫伤，占全身皮肤面积的7%。

10岁二女儿的伤势最严重，她的左手、腹部左侧，以及两边大腿被烫伤，受伤的皮肤面积为全身的10％。她事后在医院接受治疗，直到约两周后，即7月14日才出院。

二女儿在同年10月到医院接受复查，报告显示她的伤口愈合良好，左臂内侧可能会永久留下约两厘米的疤痕，但估计不会有后遗症。

被告代表律师指出，被告来自低收入家庭，前夫有家暴倾向，离婚后她在社会机构的协助下抚养孩子。她事后时刻感到后悔，常常情绪低落，还患上重度抑郁症。

律师也说，孩子目前被三家不同的儿童院收留。被告想尽快与儿女团聚，为此还装修家中的房间，以迎接孩子们回家。因此，恳请法官让被告接受缓刑监视评估。

案件待缓刑监视报告出炉后下判，展至8月5日。