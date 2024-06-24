汤东线第四阶段通车首个工作日 不少拥车族改搭地铁上班

地铁汤申—东海岸线第四阶段通车后的首个工作日，不少拥车的上班族改搭地铁上班，有的甚至不排除会把车卖掉。

汤东线七个新地铁站：丹戎禺、加东公园、丹戎加东、马林百列、马林台、实乞纳，以及碧湾站星期天（6月23日）启用。

《联合早报》记者星期一（24日）早上约7时45分到碧湾站采访，多数乘客是上班族，每一趟列车上车的人数不多，最多在10人左右。

莫里森（Peter Morrison，51岁，数码创新专家）住在碧湾站附近，他每周会开车上班一次，通常会选择搭乘10号巴士到滨海盛景（Marina One）上班，车程至少45分钟。他受访时说，从碧湾站搭汤东线至珊顿道站，车程约30分钟，节省15分钟的通勤时间。珊顿道站是汤东线第三阶段于2022年11月启用的地铁站之一。

莫里森说：“我可以从珊顿道站通过地下通道步行到滨海盛景上班，十分方便，也不用担心雨天。”他说，自两年前搬到碧湾站一带后，就一直期待新地铁站启用，这一周接下来的日子也会继续搭乘汤东线上班。

不少拥车族星期一选择从汤东线的新地铁站搭乘地铁上班，他们认为搭地铁较方便，也省下停车费。（卓祾祎摄）

严正安（54岁，医院客户关系经理）的办公地点在花拉公园站附近。他受访时说，虽然自己拥车，但新地铁站启用前，他已习惯辗转换乘公共交通工具上班，只有周末才会开车外出。

“我过去会搭137号巴士到勿洛站转搭地铁。现在，我的住家离碧湾站不远，步行几分钟就到了，使用汤东线再转换两条地铁线到站后，再步行几分钟就到公司，比开车方便许多。”

另一名拥车者许嫣玲（47岁，销售经理）上午8时许从马林百列站搭地铁上班，她的公司靠近珊顿道站。

马林百列站启用前，许嫣玲得从乐斯广场（Roxy Square）附近搭巴士到珊顿道上班，车程约30分钟至40分钟。

她受访时说，自己很少开车上班，因为在中央商业区停车比较贵，只有在周末或有特别行程时才会开车。“新地铁站启用后，我的车程时间至少减半。我打算每天搭地铁上班，也考虑把车子卖掉。”

许嫣玲的儿子就读于实乞纳站附近的维多利亚学校。她说，儿子在汤东线第四阶段于上星期五（21日）举行开放日活动当天，就抢先体验从新站搭地铁，星期一也比她更早出门，搭地铁上学。

郭子瑄（22岁，大学生）目前在一个政府部门实习，在马林台站启用前，得搭巴士到巴耶利峇站，再换乘环线到加利谷站，车程约一小时，如今只需40分钟。

星期一也是年中学校假期结束后的开学首日，就读于维多利亚初级学院一年级的钟佳君（17岁），之前从美华站搭地铁到史蒂芬站，换乘滨海市区线到宝门廊站，再搭36号巴士上学，车程约1小时20分钟。她受访时说，如今可从美华站搭地铁直达马林台站，车程缩短到50分钟。

“在马林台站启用前，我原本对选择就读维多利亚初级学院有所犹豫，因为通勤时间挺长，但后来知道新站将在不久后启用，所以很期待。”

据记者观察，七个地铁站中，几乎每一站都有SMRT职员或车站大使协助指引乘客。马林百列站的月台上设有指示牌，注明如何前往那一带的购物中心和学校，包括百汇广场（Parkway Parade）、乐斯广场、i12 Katong购物商场，以及道南学校等。