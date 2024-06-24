参加旅意新加坡人招待会 尚达曼盼新意加深多领域交流

意大利在欧洲扮演重要角色，对我国的影响更是超越时尚和美食，涵盖建筑、科技、运输和人文交流等方面。我国期盼在这些领域与意大利加深和更新合作，让两国由来已久的关系焕发新活力。

尚达曼总统与夫人珍一藤木，以及随行出访的我国政要和国会议员，星期天（6月23日）在意大利罗马威斯汀精益酒店，出席了旅意新加坡人招待会，并发表讲话。

尚达曼说，全球正处于充满不确定性的时代，重大战争有增无减，且造成大量的人员伤亡。他认为，此时访问意大利正是时候，因为意大利在欧洲的政治和经济中，都扮演着重要角色。

意大利是今年的七国集团轮值主席国，也是世界第八大经济体、仅次于德国和法国的欧洲第三大经济体。

尚达曼说，新加坡与意大利的联系由来已久，而我国期望能深化双边关系。他指出，虽然新加坡人提到意大利，首先想到的是时尚和美食，但意大利在许多领域都有深厚实力，也与我国有着诸多合作。

他以建筑业为例说，早在1913年，就有一位叫诺利（Rodolfo Nolli）的意大利石匠来到新加坡，参与了前最高法院、前邮政总局等知名建筑外墙的装饰工作；而到了现代，我国最高的亲自然摩天楼凯源中心（CapitaSpring），也是由意大利设计师拉蒂（Carlo Ratti）设计。

此外，两国也在加强科技领域的合作，新加坡也会参加每一届的威尼斯双年展艺术活动。尚达曼说：“两国既有经济关系、文化关系……也有着人与人之间的关系。”

约30旅意国人出席招待会

约30名新加坡人出席招待会。他们大部分居住在罗马，当中有学生、宗教团体成员、商界或其他专业人士，也有因婚姻关系移居意大利的人。

“我很高兴你们很多人都生活在这里。你们依然保持着新加坡人的特质，依然热爱美食，依然保留着新加坡人的生活方式。我相信，你们会是称职的新加坡大使。”

尚达曼从6月20日至23日到罗马进行工作访问，参与由意大利银行主办的30人小组（G30）全体会议，并联合主持全球水经济委员会会议。尚达曼是30人小组的董事会主席，也是全球水经济委员会联合主席。

尚达曼和夫人也在22日与天主教教宗方济各举行私人会见。尚达曼形容，他这次出访意大利，忙碌而愉快。

尚达曼星期一（24日）对意大利进行正式访问，与意大利总统马塔雷拉和总理梅洛尼会面。