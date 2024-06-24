新航11月开通往返北京大兴机场航班

新加坡航空公司今年11月起将提供往返我国和中国北京大兴国际机场的每日航班，为想直飞北京的乘客提供多一个选项。

新航星期一（6月24日）发文告说，一旦获得当局批准，新航线将在11月11日启航，首趟航班零时30分从新加坡起飞，早上6时35分抵达大兴国际机场。从大兴机场出发的首趟航班定于早上9时25分起飞，下午3时50分抵达我国。

与此同时，新航也宣布，从8月5日起，每周飞往北京首都机场的航班将增加三趟，共达21趟。这意味着到了11月，新航每星期总共提供28趟飞往北京的班机。

于2019年9月启用的北京大兴国际机场位于北京市南部，地跨北京市大兴区和河北省廊坊市。除了北京，新航线也方便乘客通往河北、天津等地点。

目前，只有中国东方航空公司提供往返新加坡和北京大兴国际机场的航班。

新航在文告中透露，往返北京大兴国际机场的新航线将使用波音B787-10客机，共有36个商务舱和301个经济舱座位。

新航市场规划高级代副总裁戴浩宇在文告中指出，新航线将为旅客提供多一个航班服务，以前往北京这个热门地点。新航集团在中国大陆的航线网络涵盖24个地点，为新中两地之间和之外的地区提供更方便的出行选项。

大兴机场：首家外国航司运营此航线

北京大兴国际机场副总经理孔越说，新航是首家在大兴机场运营新加坡航线的外国航空公司。集团相信新航的加入将为大兴机场带来新机遇，满足中新两国旅客的需求。

根据北京大兴国际机场网站介绍，该机场是全世界最大的机场，拥有占地面积为70万平方米的巨型航站楼。从机场乘坐地铁前往市区的路程约20分钟，乘搭德士的时间需80分钟。

往返北京的新航线从星期一起陆续开放预订，新航网站当天傍晚显示，11月11日飞往北京大兴机场的五天来回经济舱位，机票价格从407新元起跳。

曾兄弟旅行社高级市场通讯经理黄正平接受《联合早报》访问时说：“增添航线到北京另一个国际机场对旅客来说是好事，可让旅客更灵活地衡量旅游配套和自己的需求，尤其在考虑价格时。”至于旅行团未来是否会使用新航线，他说这取决于消费者需求，但多一个航线有望使机票价格更具竞争力。

新加坡旅游局的数据显示，今年5月入境旅客最多来自中国，共22万2230人次，同比增长132.5%。