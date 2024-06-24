系统被入侵资料外泄 素食餐馆元素促会员换密码

本地素食餐馆元素（elemen）由承包商管理的客户关系管理系统被骇客入侵，餐馆星期一（6月24日）发电子邮件通知会员，强烈建议会员修改登录密码。

根据读者提供给《联合早报》的电邮，元素餐馆近期获知其承包商接到新加坡网络安全局的通知，指他们的系统被骇客入侵。这个承包商负责帮餐馆管理客户关系管理系统。

承包商的调查显示，外泄的数据包括元素会员的个人资料，如名字、手机号码和加密后的登录密码。承包商随即修补伺服器的安全漏洞，并向个人资料保护委员会通报此事。元素受询时未说明受影响的会员人数。

餐馆在电邮中写道：“作为预防措施，我们强烈建议立即更改登录密码，以保护自己的账户。”

个资保护委员会进行调查

个人资料保护委员会受询时证实，正在调查这起事件。

元素餐馆是口福集团属下餐饮品牌。口福集团资料保护官答复《联合早报》询问时说，餐馆在6月15日接到承包商通知，并依据相关条例，于6月18日通知个人资料保护委员会。

他补充说，餐馆和承包商已根据个人资料保护法令采取相应行动，包括进行详细调查和增强安全措施，比如更新安全协议（security protocols）和彻底审查系统。

“我们已通知所有受影响的会员，并促请他们更改登录密码。承包商每天都在密切监控伺服器的访问日志（access log），以侦测任何可疑活动。”

元素则强调，保护客户的个人信息极为重要，并为此事造成的不便致歉。他们承诺采取进一步措施加强网络安全，并确保委托给承包商的数据安全，以防未来再次发生类似事件。

元素说，如果会员有任何疑问，可通过电邮enquiry@elemen.com.sg，联系餐馆的资料保护官。