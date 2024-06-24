试行让邮差乘地铁收邮寄物 新邮政研究成本及减排影响

新邮政将试行让邮差收取专属柜台POPStop的物件后，乘地铁到巴耶利峇的邮件处理中心。

公共交通业者SMRT旗下的胜德丽生活时尚（Stellar Lifestyle）和新邮政星期一（6月24日）发文告说，将从星期二（25日）起试行这项安排，为期三个月。

根据试点计划，每天最多会有两名邮差收取位于淡滨尼地铁站，以及靠近莱佛士坊地铁站的海洋金融中心专属柜台POPStop的邮寄物件，并乘地铁东西线列车，回巴耶利峇的邮件处理中心。

邮差会身穿新邮政制服，在上午11时至下午2时的非繁忙时段通勤。

这是新邮政第一次试行让邮差利用地铁服务执行任务，旨在了解这项安排对成本和减少碳排放的影响。

新邮政今年3月在淡滨尼地铁站设立专属柜台POPStop，方便公众寄送和退还电子商务货品。这也是第一个设在地铁站内的POPStop。本地53家邮局设有POPStop柜台。

胜德丽生活时尚总裁王友德在文告中指出，公司致力于推广更可持续的生活、工作和经营方式。“因此，我们很高兴与新邮政合作展开这项试点计划，利用SMRT运营的地铁网络。我们持续寻找与志同道合者合作的新机会，不仅仅是提升乘客体验，也为我们服务的群体推动正面的改变。”

新邮政新加坡业务行政总裁沙林（Shahrin Abdol Salam）说：“公司很高兴能与胜德丽生活时尚深化合作关系，利用对方在交通生态系统的专业知识，探索城市物流的解决方案。此外，我们与对方的合作也将继续让我们通过交通节点为消费者和中小企业带来便利。”

试点计划一旦成功，新邮政和胜德丽生活时尚有意把这项安排扩大至其他地铁站。新邮政也将探讨在更多地点设立POPStop。