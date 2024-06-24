疑涉毒躲路障酿祸 男子弃车逃后落网

疑因涉毒逃避警方路障肇车祸，30岁男子逃跑后在涉嫌逃避路障和在酒精或毒品影响下驾驶被捕，车上两名青少年也因涉嫌毒品相关罪行被捕。

惹兰勿刹集选区议员王志豪星期一（6月24日）在脸书贴文说，星期一早上，一辆共享汽车在警方的追捕下，在文庆路一带冲上路沿，最后停在草坪上，驾驶员和乘客被捕。

根据SG Road Vigilante - SGRV目击公众拍到的照片和贴文显示，这辆属于BlueSG的共享汽车失控撞入草坪后，两名年轻男子随即逃离现场，留下一名相信也是车上乘客的年轻女子。

女子也尝试逃跑，但被路人拦截，在警员到场后交给警员。一个半小时后，其中一名逃跑的年轻男子也被警员带回车祸现场问话。《联合早报》读者提供的照片显示，天亮后警方还出动了警犬在周围四处搜查。

车中年轻男子坐在地上被警方问话。（读者提供）

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时说，警方星期一凌晨4时55分左右，在黄埔东路设置路障，一辆汽车在路障前停下来并倒车高速驶离。驾驶者及乘客随后沿文庆路弃车逃走。

一名30岁的男子随后因逃避路障和涉嫌在毒品或酒精影响下驾驶被捕，18岁男性乘客和15岁女性乘客则因涉嫌毒品相关罪行而被捕。15岁女乘客也在意识清醒下送院治疗。

涉嫌毒品犯罪的案件已移交给中央肃毒局，调查工作仍在进行中。

这是本地五天内发生的第二起为躲避警方追捕弃车逃逸，过后查出车内人员涉及毒品相关罪行的事故。

6月20日（星期四）晚上8时15分左右，一辆汽车疑为躲避警方追捕，超速行驶约一公里后，在义顺71街失控撞灯柱，男驾驶员弃车逃逸，女乘客当场被捕。警方过后从车上搜出毒品和吸毒用具，以及包括武士刀、匕首和疑似电击棒等攻击性武器。