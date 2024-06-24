我国就漏油事件与马印保持联系跟进 随时提供协助

自漏油事件以来，我国与马来西亚和印度尼西亚定期保持联系，随时准备为他们提供协助。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期一（6月24日）在联合记者会上说，由于马六甲海峡和新加坡海峡是繁忙的航道，也是人民重要的生计来源，因此新马印长期以来都有应对油污的安排和程序。

新马印1981年成立循环基金委员会（Revolving Fund Committee），以快速应对可在三方水域或其他水域发生的油污事件，也可以对两个海峡的漏油和清理工作提出要求和提供支持。

我国有关当局在漏油事件发生的隔天，与马来西亚和印尼联系跟进，并在樟宜附近发现浮油后，通知马国油污可能会到达马国水域。马国上周告知，新加坡在柔佛水域发现浮油。

按国际和本地法律，漏油的加油船MARINE HONOUR无论是否有过错，都须为所造成的污染损害负起责任。在油污事故后，采取的合理措施、油渍污染导致的经济和环境损害都可纳入索赔评估。

这艘加油船的保险公司已设立第三方索赔机制。徐芳达说，保险公司索赔限额按法律约为800万元，如果超过这个金额，则可向国际油污赔偿基金索赔，上限为3亿6200万元。

新加坡是国际油污赔偿基金《1992年基金公约》超过120个缔约国之一，基金上星期三（19日）发声明说，将与我国和其他利益相关者合作应对漏油事件。