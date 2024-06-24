销售员以民防承包商名义上门卖警报器 民防澄清未授权

有商家自称是新加坡民防部队承包商，上门售卖家用防火警报器，还称当局规定必须购买，民防部队澄清没有授权任何承包商或个人上门售卖警报器。

住在四美的穆伊兹（Mustafa Moiz）告诉《联合早报》，他4月底在家时，突然有两个人上门，自称是民防部队的授权承包商，上门售卖防火警报器。“他们声称政府规定所有家庭都必须安装，但没有出示任何证件，也拒绝提供任何联络方式。”

这两名销售员说，穆伊兹的组屋刚完成家居改进计划，必须安装防火警报器，而同楼的邻居已经有人买了。穆伊兹说：“我从未接到相关通知，当场就拨打民防部队的热线，接线员证实民防部队没有派出这类承包商，这群销售人员才离开。”

据他描述，上门的销售员看起来很年轻，不提供名片，并称除非他答应购买产品，否则不会出示民防部队的授权书。

销售员推销的防火警报器每个88元，还说屋内的每个房间都须安装。“我家有五个房间，警报器总价接近450元。他们还告诉我如果不买，将来就会涨价。”

记者查看各电商平台售卖的防火警报器，多数家用款只需38元至48元。

民防部队回复《联合早报》询问时说，当局并未授权任何承包商和个人上门销售防火警报器。

当局说，2018年6月起实行的条例只要求进行消防工程的新住宅或现有住宅安装防火警报器。没有进行消防工程的住宅则不需要。

民防部队网站列举的消防工程包括加建和改建工程，如安装或重新定位防火门、在露天阳台上安装顶棚，以及涉及将住宅楼宇与公共区域隔开的隔墙工程等。

民防部队网站也显示，组屋、公寓、单层有地住宅在客厅或走廊最少安装一个家用烟雾警报器就足够，屋内其他地方可以选择性安装额外的家用烟雾警报器，以加强防火安全，并非像销售人员所说的每个房间都需要。

“尽管如此，我们也鼓励屋主为自身安全安装防火警报器。”

民防部队提醒公众，如遇到任何以民防部队名义进行销售的人，可拨打1800-286-5555联系当局。涉及冒充民防人员的案件，公众可报警。

民防部队网站也公布售卖防火警报器的供应商名单供公众查询，但这并不代表民防部队为这些产品背书。