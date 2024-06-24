职总邀公众齐聚滨海湾迎国庆 包括预演料吸引1.5万人到场

全国职工总会今年将在滨海湾中央岬举办大型国庆庆祝活动，邀请公众到场见证21响礼炮的鸣炮仪式、观赏国旗致敬环节和烟花表演等。公众可从6月24日至7月8日，上网申请门票。

职总—滨海湾国庆庆祝会（NTUC x NDP Bay Celebrations），由职总与2024年国庆庆典执行委员会联办。主办方星期一（6月24日）发文告说，庆祝会将在8月9日国庆日当天举行，8月3日也会有一场预演。每场预计吸引多达7500人出席。这是职总自2015年以来，首次在中央岬（The Promontory）举办大型国庆庆祝活动。

除了观看国庆庆典的现场直播和领取国庆礼包，公众还可在庆祝活动上，欣赏多名本地歌手和乐团带来的舞台表演，包括伊曼（Iman Fandi）、布朗诗蒽（Shye-Anne Brown），以及二人组合ShiLi & Adi等。

主办方星期一举行记者会，向媒体介绍活动详情。2024年国庆庆典执委会的滨海湾庆祝活动主席周世辉中校说，公众将能在中央岬见证总统礼炮敬礼仪式、观看军机在空中英姿飞扬、欣赏璀璨夺目的烟花表演，还有沉浸在紧张刺激的全面防卫40精锐防卫表演（Dynamic Defence Display）中。

为了更有效地控制人流和保障民众安全，国庆庆典执委会与新加坡警察部队进行深入讨论后，决定错开中央岬与政府大厦前大草场的活动时间。

中央岬的庆祝会从下午3时开放给公众入场，比政府大厦前大草场的国庆庆典入场时间提早一小时。中央岬的活动预计晚上10时结束，比政府大厦前大草场晚一个半小时。周世辉说：“这么做最主要就是把人群分散，让公众能够安全抵达目的地。”

庆祝会主题聚焦青年潜力与成就

职总—滨海湾国庆庆祝会以“庆祝新加坡青年”（Celebrate SG Youth）为主题，聚焦庆祝青年的潜力和成就，并突出他们对新加坡的贡献与自豪感。

配合这个主题，庆祝会将举办一系列周边活动，包括不同的互动装置，让公众写下对新加坡的祝语和拍照留念。职总也邀请青年参与名为“Youth Heartbeat”的摄影挑战，参与者只需提交自己比划出爱心手势的照片，就有机会赢得购物礼券和礼卡。

职总青年团执行秘书蔡佩云指出，对职总来说，他们希望通过庆祝会体现对每个青年的重视。“在筹办这次滨海湾庆祝活动时，我们也在创造机会，让我们的青年与其他新加坡人齐聚，共同庆祝国庆。”

职总方面共有71人参与筹办庆祝会，其中包括义安理工学院商学院二年级学生颜敬翰（20岁），他负责创意构思和社交媒体等事务。

他受访时说：“这次的庆祝会给了我一个特别的机会。以前参与人民协会青年运动时，我们关注的是社区群体，但这次活动是全国范围的，我没想到自己能在这么大型的活动里出一分力。”

庆祝会的门票将通过抽签方式分配。所有新加坡公民和永久居民可上网https://www.ndpbaycelebrations.sg，申请两张门票，申请于7月8日中午12时截止。职总将在7月15日前，电邮通知成功申请者。