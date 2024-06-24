水上活动暂停 政府为受漏油事故影响海滨企业提供支持

漏油事故发生以来，大多数海滨企业未受太大影响，仍继续营业。不过，水上活动目前仍暂停，政府与受影响企业保持联系，密切关注其业务影响，并提供相关支持。

永续发展与环境部长傅海燕星期一（6月24日）在联合记者会上指出，当局了解，随着事态的发展，在受影响地区从事海上活动的企业受到了直接影响，各机构正在密切关注这些影响。

傅海燕提到，除了两家开展水上活动的企业之外，圣淘沙的所有海滨企业均保持营业。“我们与这些企业保持联系，并密切关注其业务的影响。”

她举例说，直接受影响的水上活动如皮划艇租赁、圣淘沙HydroDash浮动水上乐园等生意，预计只能在清理工作完成后才能恢复运营。“只有当水质被评估为可安全进行活动时，我们才会恢复水上活动。”

不过，她也说，那些起初受漏油事件带来的气味影响遭到顾客退单的海滨企业，包括沿岸餐饮业，已见起色，随着油污清除，公众对他们的信心也有所回暖。

已清除约550公吨浸油沙石

谈及浸油沙的搬运工作进度，傅海燕透露，700多名工作人员在受影响沙滩清除了约550公吨被油浸泡过的沙子和碎石，这些沙石已送到有毒废物处理厂进行安全处理和处置。

至于空气质量，她说，尽管靠近海滩或海岸线的居民可能时不时闻到异味，受影响海滩的空气质量一直处于安全水平。

傅海燕指出，国家环境局一直在东海岸公园、圣淘沙和拉柏多自然保护区进行每日空气质量测试，以确保公众和清理人员的安全。

她提到，测试包括测量与燃油和其他石化产品相关的挥发性有机化合物的含量，没有发现任何异常。

傅海燕也重申，本地鱼类仍可安全食用。“食品局每天从养殖场抽取两次海鲜样本进行检测。到目前为止，检测结果并未显示任何食品安全问题，也没有检测到石油污染。”