金融业争议调解中心审裁索赔额上限 7月起调高至15万元

7月1日起，金融业争议调解中心的审裁索赔金额，限额将从现有的10万元上调至15万元。这意味着，与金融机构陷入财务纠纷的消费者一旦索赔成功，将获得更多的赔偿。

生活费高涨，有越来越多消费者陷入的财务纠纷额已超过10万元。这项调整将让更多无法承担高昂法院诉讼开销，决定通过负担得起的调解和审裁途径解决财务争议的消费者获利。

金融业争议调解中心（Financial Industry Disputes Resolution Centre Ltd，简称FIDReC）星期一（6月24日）发布文告宣布，中心获得董事部以及新加坡金融管理局批准，将从7月1日起执行早前通过公共咨询活动，就中心的职权范围（terms of reference）所提出的一系列修订。

FIDReC以独立公正的第三方立场，协助消费者解决与金融机构之间包括诈骗和保险等相关索赔纠纷，调解过程免费，仅至审裁阶段消费者才须支付象征式的50元。

公共咨询今年1月8日至2月29日进行。55个金融机构、协会及个人提供反馈。FIDReC指出，它所提出的调整是为反映金融领域转变，让中心更好地服务公众和金融业。这些建议获多数反馈者的支持。

7月1日起，FIDReC推行一项主要调整是将每项索偿案的索赔金额上限，从10万元上调至15万元。

由于生活费高涨，以及更多消费者陷入超过10万元的财务争议，FIDReC指出，几乎所有反馈者支持这项调整。有反馈者认为，FIDReC调高索偿案的索赔限额，对中心与法院系统形成互补，实现推动司法公正的目标，将发挥重要作用，毕竟许多消费者难以负担诉诸法院的开销。

FIDReC表示会继续观察索偿案的索赔金额趋势，不排除未来再检讨索赔金额上限。新的15万元索赔金限额，只适用于FIDReC从7月1日起所接到的索偿案。

FIDReC将提供“调解员指示”服务

FIDReC从7月1日起也允许消费者和金融机构通过网络，各获一份审裁员的裁决理由，双方不必出席听证会聆听裁决的宣读。其他调整包括FIDReC为所有案件提供“调解员指示”服务。这意味着，FIDReC会委任一名调解员，就案件若进入裁决阶段的投诉人胜算，提供指示。

此外，FIDReC准备把小企业也列为合格投诉人，但此调整暂定明年1月才生效。目前只有个人或独资经营者可向FIDReC投诉。多数反馈者虽支持这项调整，但FIDReC指出，考虑到有些人提出，比起一般消费者，小企业资源相对较多，提出的索赔案或更复杂，非正式的争议解决机制未必适用等反馈，这项调整会延迟推行。FIDReC研究如何平衡各方利益后会宣布详情。