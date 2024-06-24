油污清理迈入新阶段 着重清除岩堤等油渍 海上活动料三个月后恢复

我国海域和沙滩上大面积的油污几乎清理完毕，下阶段的清理工作，着重清除粘附在岩堤和防波堤等的油渍。海上活动预计需约三个月后才能恢复，若清理工作提前完成，可更早重启。

交通部、永续发展与环境部和国家发展部的三名部长星期一（6月24日）召开联合记者会，汇报14日船只碰撞引发漏油事故的清理进度。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达说，第一阶段的清理工作——清除海上和沙滩上大面积浮油几乎完成。自上星期二（18日），卫星和无人机拍摄的画面显示，东海岸和樟宜没再发现油膜。有关当局已做好准备，进入下一阶段的工作。

这包括清除岩堤、防浪堤和残留在沙里的油渍。清理过程将动用专用设备和器材，也必须考虑到不同地方的情况，如风向和潮汐潮流等，以避免海岸线、沙滩和生态敏感地区二度污染。

根据海事及港务管理局、国家环境局、国家公园局、公用事业局、圣淘沙发展局、新加坡食品局和新加坡土地管理局星期一发出的联合文告，当局将和油污顾问合作，采用最有效的清理方式，降低对周围的影响。

巴拉湾海滩等污染较严重地方 清理工作料花约三个月

初步估计，污染情况比较严重的地方，包括圣淘沙丹戎海滩和巴拉湾海滩，清理工作将耗时约三个月。污染情况较轻的区域，如西乐索海滩和东海岸公园部分沙滩，清理工作或可更早完成。

永续发展与环境部长傅海燕在记者会上说，只有当水质通过评估，确定可安全进行活动时，当局才会允许恢复海上活动。“抽取的样本若显示水质安全，我们还要肯定接下来一个星期的检验结果也是如此，确保情况稳定……所说的三个月包括清理和检验工作。”

但她提醒，油污情况多变，一些残留的油渍可能之后再浮上来，并随着风向和潮汐潮流飘到另一个区域，进而影响清理工作的进度。天气也是另一个影响进度的因素。

第二阶段的清理工作自上星期五（21日）起，从西乐索海滩岩堤展开。升涛湾、西乐索海滩、拉柏多自然保护区和东海岸公园，将在接下来几个星期进入这个清理阶段。

国家发展部长李智陞说，油污对生态和栖息地的影响可能过段时间才会显现，因此需要时间进行长期的环境影响评估。

本月14日下午，荷兰注册的挖泥船VOX MAXIMA撞上新加坡注册的加油船MARINE HONOUR，导致加油船的一个燃油舱破裂，约400公吨的低硫燃油随潮汐流扩散至附近海岸。涉事的两艘船目前停泊在西部锚地，接受进一步调查。

已清除约550公吨沙子碎石 铺设逾3.4公里围油栏

事发至今，有关当局调派超过700人清理油渍，清除约550公吨被油浸泡过的沙子和碎石，并铺设超过3.4公里长的围油栏，避免浮油冲上岸或进入内陆水道。

徐芳达说，在受损船只周围铺设围油栏的主要目的，不是围堵已经泄漏的油，而是预防船只若进一步漏油，油污不会向外扩散。而且，铺设围油栏耗时数小时，期间要做好准备，大量漏出的油会随着潮汐和海浪带到其他地方。

“漏油不像咖啡洒在地板上。洒在地上的咖啡会留在原地，可以用拖把抹掉。漏入大海的油，尤其是突然大量漏出时，像6月14日情况一样，不会停留在事发处，而是会随着潮汐流和海浪向外移动。”

徐芳达也提到，事发后立即在整个海岸线铺设围油栏的做法不实际，因为这要动用大量的围油栏，且围油栏可能因为天气或海浪断开，须要定期维修更换。根据油污漂流情况，再决定围油栏铺设位置的做法比较有效。