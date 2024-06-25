裕廊集团：让旧工业区以永续方式再现活力

永续发展的概念已经在本地扎根，因此是时候推广将工业厂房活化再用的做法。

裕廊集团已经拟定长期的工业永续与活化策略，并设计相关框架，协助辨认可满足未来工业需求且适合活化再用的工业建筑物。继续使用这些厂房，必须能够实现社会、经济和环境目标。

裕廊集团城市规划与建筑设计署署长陈晓灵说，设定框架的目的在于让较旧的工业用地与工业区能通过永续方式，逐步全面恢复活力。

她认为，惹兰哥南工业区的这块地若能成功重新发展，就等于是铺好了路，日后可更广泛地在工业区推行活化再用计划。

虽然活化建筑物，再把它们用于商业和办公空间的做法，在全球已经蔚然成风，但活化工业建筑物，继续把它们用于工业用途的做法，相对而言仍处于萌芽阶段。

活化再用已形成需求 裕廊集团推动与私企合作

裕廊集团认为，永续发展的重要性在本地已经获得认同，实业家也普遍能够接受活化再用的做法，甚至已经形成一种需求，因此觉得是时候同私人企业合作，开拓更多将工业建筑活化再用的可能性，推动这方面的发展。

根据本轮政府工业售地计划的规定，得标的发展商须保留陈列室排屋厂房的外观，包括屋顶、山形外墙（gable-end walls）、窗户、二楼和三楼的百叶窗，以及遮阳板等元素。（李冠卫摄）

除了获保留的陈列室排屋厂房，这轮出售的工业地段原本还有10座建于1970年代末的低楼层厂房。这些厂房的状态不佳，已经拆除。

为了让得标发展商有充分时间来研究土地的使用、评估受保留厂房的状态、拟订建筑活化再用的计划，并获得有关当局核准计划，这块地的地契年限将延长至32年。工业用地的地契一般为20年或30年。

裕廊集团指出，由于出售地段邻近组屋区和学校，除了零售业，受保留厂房二楼及三楼的用途必须遵守国家环境局的条例，只能用于不会导致污染的工业。

《联合早报》去年10月报道，裕廊集团征集建议，探讨为义顺和加冷—哥南亚逸工业区注入新活力，共收到业者提出的26个“蓝天”企划案，在不受实际限制的前提下，大胆想象工业区未来的潜在发展。

获保留厂房的单位原本也用作陈列室，因此当初建成时，一楼安装的是玻璃门窗，但后来大多换上金属卷门。（李冠卫摄）

裕廊集团当时收到的企划案，就包括把加冷—哥南亚逸工业区周围的加冷河和佩尔顿水道打造成交通网络，让人们以皮艇或科技感十足的水上船舱作为通勤代步工具。

裕廊集团答复《联合早报》询问时说，征集“蓝天”企划案和这轮的政府工业售地计划，都是裕廊集团总体规划愿景的一部分，旨在以永续方式重新发展工业区并活化再用厂房、为工业区员工和周围居民提供零售及餐饮空间，以及为加冷河注入活力。