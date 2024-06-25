罪犯给受害者赔偿金 调查官拿去赌球还债

警方调查官将从罪犯身上起获或赔偿给受害者的款项占为己有，拿来赌球和还债，数额高达9万元，还伪造文件瞒天过海，但最终仍难逃法网。

被告默罕默德丹尼尔（34岁）面对41项包括失信罪以及伪造文件的控状。目前他已被停职。

根据案情，被告是在2017年7月至2020年10月之间犯案。当时，他是一名高级警曹长，在勿洛警署担任高级调查官。

被告调查许多诈骗、偷窃等案件。在这类案件中，罪犯有时会赔偿受害人。被告的工作包括与双方接洽，把罪犯交出的赔偿金拿给受害人。

然而，被告多次在罪犯交出赔偿金后，将钱占为己有。

其中一次，一名涉骗案的男子在2018年1月9日到勿洛警署交出1万5943元1角6分给被告。收到钱之后，被告给了男子一份收据，上面写明警方已经收到钱。

根据警方程序，被告原本应该把钱交给受害者，受害者也会在收到钱后在文件上签名。

同年1月18日，被告在文件上伪造受害者签名，谎称对方已经收到钱。实际上，被告把钱拿去赌球。

2019年5月，被告在进行突击行动时，于涉案的一个住所起获5954元1角。被告也将这笔钱拿去赌球。

根据控方陈词，被告在处理24起案件时，以上述手法失信超过9万元的款项。除了赌球，被告也拿失信的钱去偿还债务。

案件展至7月23日下判。

完整报道，请翻阅2024年6月25日的《新明日报》。