疑司机拒载醉客 双方争执警到场

疑因不愿载送醉客，德士司机与乘客起争执，惊动警员到场。多数受访德士司机称，司机若无正当理由拒载属违法行为，令人左右为难。

这起事故发生于上星期六（6月22日）下午5时30分，地点是牛车水一带克罗士街上段（Upper Cross St）OG购物中心旁的德士站。

热心读者邓先生告诉《新明日报》，他经过时发现有一辆警车在场，两名四五十岁的男子和一名德士司机在接受警方问话。“相信他们是起了争执，有人因此报警，三名警员在场。大概6点多的时候，我再次经过时，他们都已离开了。”

据了解，两名男乘客相信是在德士站搭车，但因为浑身酒气，被德士司机拒载，乘客因此不满，当场与司机吵起来，最终惊动警员前来协调。

一般相信，由于没人在事故中受伤，双方最终决定私下解决纠纷。

对此，《新明日报》访问了多名德士司机。其中一名德士司机陈先生（62岁）表示，根据陆交局规定，司机不能无故拒载。他表示，倘若遇上醉客，对方情绪激动或具有攻击性，司机则可将对方载到警局。

“为了自身安全，我们可以去警局寻求帮助。我们是服务行业，难免会遇到这样的乘客，尤其是开夜班的司机，更容易遇到喝得烂醉或耍流氓的人。”

另一名从业超过10年的德士司机梁先生（58岁）则表示，虽然根据规定，德士司机确实不能无故拒载，但也能理解涉事司机的为难与担忧。

“我自己也遇过醉汉在车里呕吐，满车都是呕吐物，我只能自己清洗。之后还因此吃不下饭，恶心吐了两次。我可以理解为什么对方不想载，我自己后来都不做夜班了。”

另一名德士司机李先生（63岁）则补充说：“遇到醉汉，我们可能会有危险和麻烦外，乘客可能叫不醒或不付钱，会浪费我们很多时间，损失惨重。一般上看到乘客在路边走路摇摇晃晃，我都不会停车。”

完整报道，请翻阅2024年6月25日的《新明日报》。