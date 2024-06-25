大部分公众选用电子版邻里购物券

大部分公众选用电子版的社区发展理事会邻里购物券，使用纸版购物券有减少趋势。

五个社区发展理事会星期二（6月25日）起发放第五轮社理会邻里购物券。每户新加坡家庭可领取300元邻里购物券，其中一半可在八家连锁超市使用，另一半可在2万3000个邻里商店和小贩摊位使用。购物券同样以数码形式发放，但公众也可选择领取纸质购物券。

百美集团：使用纸版购物券顾客减至10%

百美集团总裁陈永绍接受《联合早报》访问时说：“一开始发放邻里购物券时，约40%的顾客使用纸版购物券，现在已减少到5%至10%。”

他指出，大部分消费者使用电子版邻里购物券，对收银员其实更方便。“如果使用纸版购物券，收银员必须把它当成现金交易的凭据上交总部。电子版购物券则直接连通政府系统的后端，有助简化行政程序。”

昇菘集团总裁林福星也提到，如今大部分的顾客都是使用电子版的邻里购物券，要是顾客碰到问题，员工也会尽可能协助。“电子版购物券操作比较方便，现在大家都很熟悉怎么用了。”

市长委员会主席、西南区市长刘燕玲受访时说，过去四轮的邻里购物券发放活动，通过数码方式领取购物券的家庭稳健增加。不过，当局会继续关注社区内的弱势群体，例如，居民若没有智能手机，工作人员会协助他们领取纸版购物券。

金文泰西面包店“创意料理”老板蔡荣华（46岁）说：“很多顾客是老顾客，有些年长者不习惯使用电子版购物券，我们会教导他们怎么使用。”

他也提到，2022年2月份加入社理会邻里购物券计划以来，生意总体增加10%至20%，也吸引了不少新顾客上门。“每次发放购物券的第一周，生意会增加30%。”

欧桂年（70岁，咖啡摊助手）星期二到西海岸民众联络所领取纸版邻里购物券。“我老人家不会用手机，按错就惨了。纸版购物券可以放在包里，要用就有。有了购物券，就能省一点钱，当然开心。”

配合新一轮的社理会邻里购物券，一些超市也推出额外优惠，希望协助新加坡人应付日常开销。例如，6月25日起至7月1日，消费者在平价超市购物时，每使用50元的邻里购物券，就会获得4元的超市回购券。

公众如果在6月25日至30日到巨人超市（Giant）购物，每使用至少60元的邻里购物券，可获得6元的超市回购券。