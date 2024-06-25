尚达曼总统出访意大利 探讨加强双边合作

新加坡和意大利都是国际法和多边世界秩序的坚定支持者，两国将探讨进一步深化双边关系，并加强各领域的合作。

尚达曼总统应意大利总统马塔雷拉邀请，于星期一（6月24日）正式访问意大利首都罗马。他出席了在总统府奎里纳尔宫举行的欢迎仪式，并先后与马塔雷拉和意大利总理梅洛尼会面，也与访团一起出席了马塔雷拉为他所设的午宴。

八年后我国元首再次访意

尚达曼此次出访，是继2016年时任总统陈庆炎出访意大利后，我国国家元首再次访问意大利。

根据外交部文告，尚达曼在与马塔雷拉的会面中，重申了我国和意大利的长期友谊，并探讨如何通过艺术和文化交流，增强两国人民之间的联系。双方也就地缘政治发展和强化多边及区域合作的机会，进行了良好讨论。

尚达曼在与梅洛尼的会面中，讨论了两国如何探索扩大双边合作的方式、如何在人工智能监管等国际领域中合作，以及如何在与第三国的技术合作中互补。两人也讨论了国际和区域问题。

尚达曼星期二（25日）在脸书发文，强调新加坡和意大利都是国际法和多边世界秩序的坚定支持者。尚达曼说，双方正在深化双边关系，如在研发、文化和国防等领域，也期待在绿色科技和人工智能监管等新兴领域展开合作。

他提到，此行也见到了几位意大利前领导人，他曾在有关全球金融改革和更好应对未来流行病的国际倡议中与他们合作。

Something few of us have known: it was an Italian sculptor, Rudolfo Nolli, who created the designs on the facades of... Posted by Tharman Shanmugaratnam on Monday, June 24, 2024

陪同尚达曼出行的包括总统夫人珍一藤木、总理公署部长兼外交部和教育部第二部长孟理齐博士、贸工部兼文化社区及青年部政务部长陈圣辉、国会议员司徒宇斌和沙礼尔，以及总统办公室、外交部和贸工部的官员。

在正式访问之前，尚达曼也对罗马进行了工作访问，并在梵蒂冈受到罗马天主教教宗方济各的私人接见。他也在6月23日出席了旅意新加坡人招待会并发表讲话。

尚达曼已于当地时间24日晚离开罗马，启程前往爱沙尼亚首都塔林，开启我国总统对爱沙尼亚的首次正式访问。

他会在途经芬兰首都赫尔辛基，与芬兰总统斯图布（Alexander Stubb）共进早餐后，乘船抵达塔林，出席欢迎仪式并先后与爱沙尼亚总统卡里斯和总理卡拉斯会面。