慈父打破传统观念束缚 全职照料自闭症女儿

今年39岁的林川闵是一位照料两个孩子的全职爸爸。他认为，家庭的分工不应过分古板，父亲也可以是细腻、慈爱、会照顾人的。

林川闵受访时说，女儿林俐彤在三岁半时确诊了泛自闭症障碍（Autism Spectrum Disorder，简称ASD）。“那时，我们发现她没有办法和人很好地交流，或者调节情绪，所以我们去找医生，想要寻求更专业的帮助。”

林川闵曾当过司机和送货员，那时林俐彤还在全日制托儿中心。

一年多前，当儿子林奕臣出生后，全职工作与护理责任变得难以兼顾，他选择成为一名全职爸爸。他的妻子是一名全职旅游业顾问。

全心全意照顾孩子 接送上学放学做家务等

2024年初，林俐彤（7岁）加入了社会服务机构AWWA在勿洛开设的特需学校。林川闵说：“这样我就可以全心全意照顾他们两个，包括接送上学放学、做家务等等。”

林川闵日常除了带林俐彤去散步，在她情绪低落时给予安慰之外，也会送她去接受语言和行为治疗。 “女儿上学时，我就有时间照看20个月大的儿子，给他们做晚饭等。”

他说，女儿的特需学校是专门为自闭症学生所设，教师会根据每个孩子的需求量身定制学习计划。“我们更注重她的情感需求，她很喜欢游泳和美术，很高兴看到她能够通过这些活动更好地表达自己的情感。”

谈及父亲主内可能面临的偏见，林川闵说：“虽然照料孩子的角色在传统上通常由女性承担，但我认为父亲也可以是细心的、慈爱的，我们应该勇于打破刻板印象。”

他也观察到，越来越多男性愿意与配偶一起分担照料孩子的责任。“当看护者时，男性在力量、日常出行等方面，也有自己的优势，不要被传统观念束缚。”