趁查案失信逾9万元赌球还债 前高级警曹长认罪

三年失信赔偿金和查案时缴获的现金共9万多元，还伪造文件制造受害人已经收到赔偿的假象，前警方调查员知法犯法，把不义之财用来赌球和支付个人开销。

被告默罕默德丹尼尔（Mohamad Danial Bin Mohamad Nazali，34岁）面对23项失信和18项伪造文件的控状，他星期二（6月25日）承认其中13项，余项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，被告自2009年加入新加坡警察部队，2016年起在勿洛警署担任调查员。他在2017年7月至2020年10月期间犯案，案发时已升为高级调查员，是一名高级警曹长。

被告当时的职务包括调查案件，以及处理罪犯偿还受害人的赔偿金等。在把赔偿金交还给受害人时，被告也须让受害人在确认书签字，证明收到赔偿。

案情揭露，被告在2020年10月负责一起失信案时，在警署接过涉案人赔偿受害者的约1万7324元，但他并未把赔偿金交给受害者，而是模仿受害者签名，伪造确认书掩盖失信罪行。

2019年5月，被告在另一起失信案的涉案人家中查案时，起获约5954元现金，但他并未上报该笔款项，而是悄悄花掉这笔钱。

2020年10月，被告的上司收到被告的信贷资料，发现被告欠下一大笔债务，便嘱咐下属查看被告的办公桌和橱柜，结果发现一些确认书的复本。被告过后被问话，承认失信款项。

调查发现，被告为了赌球和应付个人开销，曾向数名同事和借贷公司借钱。被告在犯案的三年内一共失信9万零96新元和2400港元（约417新元），这笔钱都被他用来偿还债务、赌球和应付个人开销。

被告在2020年10月17日被捕，同月22日被停职。

控方求判坐牢52至55个月

控方指出，被告当时欠下的债务大概是他薪资的三倍，他在三年内失信来自24起案件的9万多元，并把这笔钱用来偿还贷款和赌博。

有鉴于被告违背了警员应有的诚信，滥用职权犯案，败坏警方声誉，而且至今仅赔偿了7600元，控方建议法官判他坐牢52至55个月。案展7月23日下判。