最佳航空公司排名 新航今年列全球第二

新加坡航空公司的机舱服务再次获得国际肯定，在被誉为航空界奥斯卡的Skytrax主办的评奖活动中获得全球最佳空服人员、全球最佳头等舱和亚洲最佳航空公司等10个奖项，在全球最佳航空公司的排名则下滑一个名次到第二。

英国咨询集团Skytrax当地时间星期一（6月24日）在伦敦公布2024年全球航空公司奖的成绩。来自100多个国家和地区的超过2000万名旅客，在2023年9月和2024年3月间为超过350家航公司评分，评选今年的航空业得奖者。

新航2023年曾获颁全球最佳航空公司，但2024年排在了卡塔尔航空的后面。获第三名至第五名的分别是阿联酋航空、日本的全日空，以及香港国泰航空。

全球最佳廉航 酷航排第二

新航空乘人员高级副总裁陈培德受访时说：“我们对获颁全球最佳空服人员奖深感自豪。这一荣誉彰显了新航空服人员队伍的不懈奉献与专业精神，他们的热情与奉献，确保每一名新航乘客的旅程都令人难忘且愉快。”

新航获颁的其他奖项包括全球最佳头等舱座椅、亚洲最佳商务舱、亚洲最佳商务舱餐食、亚洲最亲家庭航空公司等。新航在樟宜机场的头等舱和商务舱休息室也获评亚洲最佳。

新航旗下的廉价航空酷航获颁全球最佳长途廉价航空，以及在全球最佳廉价航空排名中，获得第二名。