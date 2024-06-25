加强食物垃圾管理等 政府与三市镇会多管齐下控制野鸽数量

本地野鸽的繁殖次数一年高达五次以上，对公共卫生和国人健康都有潜在影响。国家公园局的研究显示，野鸽的生长主要靠人为食物残渣，政府接下来将与三个市镇理事会合作加强食物垃圾管理，同时采取诱捕和人道毁灭等方法来控制鸽子数量。

国家环境局、公园局、新加坡食品局星期二（6月25日）联合发布文告宣布，从这个月起，在碧山—大巴窑、宏茂桥，以及丹戎巴葛等鸽子较为泛滥的市镇，率先展开为期六个月的鸽子管理试点行动。

当局将与这三个市镇会，以及小贩商联会、食品业者和清洁商等多方合作，加强改善垃圾处理中心和食阁的食物残渣管理。这些措施包括确保垃圾箱没溢满；迅速清理食客归还后的托盘和碗碟；减少小贩中心的开放式托盘归还架；安装更多鸟网、防鸟的钉子和电线等，以防鸽子栖息觅食。

根据公园局2021年对本地鸟类栖息和觅食模式的研究，野鸽吃的食物中有70%由人为制造，这也是鸽子种群呈指数增长的关键因素。冠病疫情期间，全岛小贩中心提供的食物减少，当时鸽子的数量跟着大幅下降，繁殖能力也因为花更多力气觅食而变弱。

公园局指出，原鸽（rock pigeon）在新加坡属于入侵物种，但是它们已经很好地适应了城市环境，还经常成群结队在住宅区栖息和觅食，如今繁殖能力达到一年五次以上。

通过诱捕和药物等对鸽子实行人道毁灭

为了直接控制鸽子数量，公园局与市镇会也寻求动物管理公司的协助，通过诱捕和采用α-氯醛糖（Alpha Chloralose）和二氧化碳的方式，对鸽子实行人道毁灭。α-氯醛糖具有快速作用的麻醉剂， 能减缓大脑活动、心率和呼吸，造成体温过低或最终死亡。

公园局针对a-氯醛糖制定了一套使用指南，以提高效率和解决动物福利问题。首先，动物管理公司将选择最多鸟类聚集的地点和时段去布置掺了a-氯醛糖的诱饵，并根据指南来施用正确的剂量。

整个诱饵操作期间，动物管理公司的员工都要在现场监测，以免其他鸟类或动物误食药物。工作人员也会放上安全标志，提醒公众远离他们诱鸽的工作区。接着，公司须使用二氧化碳对鸽子进行后续的人道毁灭，并确保诱饵区的所有死鸽和受影响的鸽子都清除干净。

陈杰豪：居民不喂食且妥善处理食物垃圾 有助控制野鸽数量

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪星期二（6月25日）也在脸书贴文说，本地的野鸽不仅繁殖率高，而且天敌很少，如果不加以控制将导致污染和影响卫生。“居民可以通过妥善处理食物垃圾，以及不喂食鸽子来帮忙控制。”

杜克-新加坡国立大学医学院研究新发传染病的副教授许传芳受访时说，野鸽可能携带真菌和细菌疾病，如组织胞浆菌病、隐球菌病和鹦鹉热，人们可能会在接触鸟粪或吸入清理鸟粪时所产生的灰尘而感染这些疾病。

她提醒，如果公众在小贩中心看到桌上有鸟粪，不要用手直接捡起，而是应该使用纸巾，最好是酒精湿巾来清除鸟粪，再用肥皂和水彻底清洗双手；用餐前也可以冲洗餐具或者自带餐具。

陈杰豪也指出，当局将于明年初对这项行动计划的成果进行评估，若有效就考虑将计划扩展到更多市镇。