黄总理悼念麦汀：因他努力 确立芽笼士乃族群中心地位

星期一逝世的前高级政务次长麦汀与马来回教社群有着深厚联系，他为芽笼士乃一带的更新所投入的心力，也获得本地多名政要的肯定。

1991年至2006年之间先后担任阿裕尼集选区和马林百列集选区国会议员、负责甘榜乌美分区事务的麦汀，星期一（6月24日）下午因心脏病逝世。

总理兼财政部长黄循财星期二（25日）向麦汀致以最后的敬意。他在脸书发文说，麦汀在新闻与艺术部、教育部、内政部和环境部等多个政府部门做出宝贵的贡献，并在1990年代领导马来语文与文化活动月（Bulan Bahasa），以及在芽笼士乃的更新中，扮演重要角色。

黄总理说：“麦汀的开创性努力，确保芽笼士乃现在仍是马来回教社群充满活力的族群中心，也为即将启用的芽笼士乃文化走廊奠定基础。”

他也说，麦汀为国家做出的诸多贡献，将被人们珍惜和铭记。

李资政：非常感激麦汀的真知灼见与政治智慧

国务资政李显龙则在写给麦汀遗孀拉欣玛的唁函中说，麦汀在社群和国家事务方面为政府提供很好的建议，包括他在内的历任总理，都非常感激麦汀的真知灼见与政治智慧。

李资政在信中表达对麦汀离世的悲痛，并向拉欣玛致以最深切的慰问。他也说，这些年他一直与麦汀保持联系，今年还在为退休议员所设的午餐会上见面，他对此感到欣慰。

说服麦汀从政的荣誉国务资政吴作栋在脸书发文，对麦汀突然辞世表示震惊和悲痛。他说：“麦汀为国家和马来社群做出巨大贡献，响应了为国家服务的号召。谢谢你，麦汀。”

曾与麦汀一起在教育部任职的国务资政兼国家安全统筹部长张志贤说，麦汀协助在学校设立家长支援小组，并活跃于马来文化圈，他向拉欣玛和麦汀的家人，表达最深切的慰问。

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高也在脸书发文说，麦汀在马来回教社群备受尊敬，所做出的贡献包括将马来释囚的重犯率从50%降低到大约25%，以及推广马来语标准读音。