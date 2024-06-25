乳癌基金会：本地马来族女性 乳房X光检查率低于其他族群

乳癌基金会将在7月初发表关于乳癌的多部门建议书，里头将重点探讨新加坡马来族妇女接受乳房X光检查的比率，远低于其他族群的一些原因。

乳癌基金会（Breast Cancer Foundation，简称BCF）星期二（6月25日）和星期三（26日）中午在国浩大厦（Guoco Tower）中庭空地，主办为期两天的“乳房之友”（Bosom Buddies）路演活动，同时公开即将发布的2024年多部门建议书的要点。

乳癌基金会强调在全国范围内提高乳癌意识和进行乳癌筛查的重要性。基金会宣传和传播主管刘韶芸指出，本地年纪超过50岁的马来族妇女当中，只有21.5%接受过乳房X光检查（mammogram）；曾接受检查的印度族妇女则有43.3%，华族妇女有39.5%。

马来社群乳房X光检查接受率低的原因包含文化、观念、经济方面等因素，7月初发布的建议书将有更多细节。刘韶芸说，乳癌基金会希望能帮助提高马来社群及早接受乳房检查的意识，希望未来至少可以达到全国的平均水平，即37.6%。

拥有近30年经验的乳腺癌外科医生陈吉治副教授受访时也指出，总体上新加坡妇女接受乳房X光检查的比率与其他欧美等先进国家相比，还是非常低的。美国、英国，以及北欧等国，有接受乳房X光检查的女性比率约可达七成以上，比新加坡平均多出一倍左右。因此新加坡仍须继续鼓励本地妇女在50岁之后，接受乳房X光检查。

陈吉治也是盛港综合医院外科部总监，她说，根据本地的数据，新加坡有高达11%的人在接受乳房X光检查后，就确诊已经患有第四期乳癌。由此可见，许多病患都是等到症状明显，甚至是开始疼痛难耐之后，才去检查乳房的。

越早发现乳癌 干预与治疗成效越大

陈医生说：“其实，我们需要提醒大家的是，越早发现乳癌，可以进行的干预与治疗成效越大。”

她进一步解释说，早期就开始开始治疗，不仅生存率较高，治疗的过程也会比晚期癌症病患少受一些痛楚。

乳癌基金会希望借助本次路演活动，呼吁本地男性和女性都能重视乳癌，并邀请公众在活动上积极分享他们对抗乳癌的历程和感受，旨在通过开诚布公的对话与讨论，打破陈旧的观念。文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆受邀出席这次的路演活动。