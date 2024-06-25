交警被控超速骑电单车撞死过路行人

涉嫌超速骑行交警电单车，撞飞正在过马路的男子，一名交警在鲁莽驾驶导致他人死亡的罪名下被控。

这起意外发生在2023年6月21日下午5时37分，地点是后港3道和金泉通道的交界处。不幸身亡的是58岁的陈龙兴。

被控的交警是32岁的费尔道斯（Muhammad Firdaus Bin Yusoff）。他于星期二（6月25日）被控一项抵触公路交通法令的罪名，指他鲁莽驾驶导致他人死亡。

根据控状，被告事发当天驾着交警电单车，涉嫌在事发地点以每小时94.3公里至111公里的速度骑行。事发路段的时速限制是50公里。

被告被指超速骑行，来到事发地点时反应不及，撞上从左边越过马路的陈龙兴，导致后者伤重不治。

被告未表明是否有意认罪 案展8月6日

被告星期二上庭面控时没有表明是否有意认罪。法官允许他以1万5000元保释外出，案展8月6日过堂。

根据上载脸书的案发现场照片，车祸发生后，一名身穿红色上衣的男子卧倒在路中央的草坪上，路上有一辆已经倒下的交警电单车，身穿交警制服的被告则仰天躺在不远处。红衣男子昏迷送院，抢救无效；交警则在清醒的情况下送院。

事故发生在下班繁忙时段，交通阻塞的情况很快出现，不少人下班回家被堵，纷纷登录Telegram的路况群组，呼吁其他公路使用者避免使用上述路段。

根据公路交通法令，危险驾驶导致他人死亡若罪成，被告可被判两年至八年的监禁，以及吊销各级驾照至少10年。

交警事发时在执行巡逻任务

新加坡警察部队在答复《联合早报》的询问时说，交警费尔道斯事发时正在执行巡逻任务，警方在意外发生后对费尔道斯展开调查，并暂停费尔道斯的前线职务。

警方强调，警员在执行任务时必须谨慎确保公众安全，由于案件正在审理中，警方不便就此案作进一步置评。（人名译音）