淡马锡拨1.5亿元捐助教育培训与创新项目 对象包括年长者残障与特需者

新加坡投资公司淡马锡在接下来25年将拨出1亿5000万元支持人力栽培项目，包括协助年长和特需员工提升技能，并为来自弱势背景的青年提供奖学金。
配合今年50周年庆，淡马锡星期二（6月25日）在常年的“社群日”活动上宣布这项名为T-Spring的社群捐赠计划。
这笔捐赠额将支持三方面的计划，其一是与企业、工会，以及培训机构等合作加强年长者、残障与特需者的技能培训，包括发展重新设计工作岗位的解决方案。淡马锡希望帮助这群员工提升能力，并鼓励雇主以包容态度聘用年长者和特需者。
奖学金可让明年入学者申请
第二，淡马锡将为大学本科生和研究生提供奖学金，尤其是来自弱势家庭背景的学生，初期着重在修读科学、技术、工程和数学（STEM）课程的学生。首批奖学金将开放给2025／26学年入学的学生申请。
此外，淡马锡将推出研究学者计划，吸引行业专家与淡马锡合作推动创新工作。这些专家可包括有人工智能和可持续发展专长的领袖。淡马锡希望这可促进知识和技能的交流，并协助中小企业转型。
为了长期维持捐赠计划，淡马锡每年会发放4%的捐赠额，相当于约600万元。各计划细节有待公布。
T-Spring目标之一：助年长者及特需者应对未来变化
淡马锡控股执行董事兼首席执行长狄澜受访时说，捐赠额大部分会投入技能发展和奖学金计划。淡马锡将与大专学府合作颁发奖学金，重点是有公平且灵活的机制来实现更包容的唯才是用制度，对象可包括理工学院毕业生。
他指出，不论是人工智能或机器人技术，科技发展将日新月异，奖学金计划因此把重点放在培养STEM专才。但与此同时，社会也不能让任何人掉队。T-Spring的其中一个目标就是帮助年长者和特需者应对未来的变化。
淡马锡控股董事长林文兴指出，淡马锡的利益相关者也包括整个社区，因此应尽一分力帮助人们改善生活。“人力资本是我们前行的动力。T-Spring社群捐赠计划旨在帮助新加坡员工和机构做好准备，以迎接不一样的世界，为所有人开拓新机遇。”
为金文泰5道组屋地面层绘制大自然主题壁画
自2003年起，淡马锡把部分净回报用作社群馈赠。配合6月25日的创办日，淡马锡每年在这一天举办“社群日”，召集员工参与社区服务。今年有超过500名员工参加，与16个社区伙伴合作展开公益活动。
淡马锡今年首次与天猛公艺术基金会协作，为金文泰5道第344座组屋地面层绘制以大自然为主题的壁画。天猛公的艺术家引导特需学生构思点子，将四名学生的画融入设计后，联同淡马锡职员为壁画上色。狮子乐龄之友协会活跃乐龄中心设在该座组屋。
天猛公艺术基金会负责人李凯龄受访时说，这项活动很有意义，可为社区空间增添色彩，也让学生发挥想象力。
参与活动的淡马锡生命科学投资总监黄子娟指出，与天猛公的讨论从今年3月左右开始，超过100名员工在过去几个月帮忙为壁画上色。淡马锡希望通过“社群日”让员工接触不同公益项目与群体。
住在牛车水一带的张秀贞（68岁）很开心淡马锡的义工星期二上门为她清理屋子。她说：“我一个人住，太粗重的家务没人帮忙。义工帮我把窗和墙擦得很干净，一进门看到家里更明亮，心情也更好。”