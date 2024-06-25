淡马锡拨1.5亿元捐助教育培训与创新项目 对象包括年长者残障与特需者

新加坡投资公司淡马锡在接下来25年将拨出1亿5000万元支持人力栽培项目，包括协助年长和特需员工提升技能，并为来自弱势背景的青年提供奖学金。

配合今年50周年庆，淡马锡星期二（6月25日）在常年的“社群日”活动上宣布这项名为T-Spring的社群捐赠计划。

这笔捐赠额将支持三方面的计划，其一是与企业、工会，以及培训机构等合作加强年长者、残障与特需者的技能培训，包括发展重新设计工作岗位的解决方案。淡马锡希望帮助这群员工提升能力，并鼓励雇主以包容态度聘用年长者和特需者。

奖学金可让明年入学者申请

第二，淡马锡将为大学本科生和研究生提供奖学金，尤其是来自弱势家庭背景的学生，初期着重在修读科学、技术、工程和数学（STEM）课程的学生。首批奖学金将开放给2025／26学年入学的学生申请。

此外，淡马锡将推出研究学者计划，吸引行业专家与淡马锡合作推动创新工作。这些专家可包括有人工智能和可持续发展专长的领袖。淡马锡希望这可促进知识和技能的交流，并协助中小企业转型。

为了长期维持捐赠计划，淡马锡每年会发放4%的捐赠额，相当于约600万元。各计划细节有待公布。

T-Spring目标之一：助年长者及特需者应对未来变化

淡马锡控股执行董事兼首席执行长狄澜受访时说，捐赠额大部分会投入技能发展和奖学金计划。淡马锡将与大专学府合作颁发奖学金，重点是有公平且灵活的机制来实现更包容的唯才是用制度，对象可包括理工学院毕业生。

他指出，不论是人工智能或机器人技术，科技发展将日新月异，奖学金计划因此把重点放在培养STEM专才。但与此同时，社会也不能让任何人掉队。T-Spring的其中一个目标就是帮助年长者和特需者应对未来的变化。

淡马锡控股董事长林文兴指出，淡马锡的利益相关者也包括整个社区，因此应尽一分力帮助人们改善生活。“人力资本是我们前行的动力。T-Spring社群捐赠计划旨在帮助新加坡员工和机构做好准备，以迎接不一样的世界，为所有人开拓新机遇。”

为金文泰5道组屋地面层绘制大自然主题壁画

自2003年起，淡马锡把部分净回报用作社群馈赠。配合6月25日的创办日，淡马锡每年在这一天举办“社群日”，召集员工参与社区服务。今年有超过500名员工参加，与16个社区伙伴合作展开公益活动。

淡马锡今年首次与天猛公艺术基金会协作，为金文泰5道第344座组屋地面层绘制以大自然为主题的壁画。天猛公的艺术家引导特需学生构思点子，将四名学生的画融入设计后，联同淡马锡职员为壁画上色。狮子乐龄之友协会活跃乐龄中心设在该座组屋。

来自淡马锡的义工和天猛公艺术基金会的艺术家齐心协力为壁画上色。壁画中一些植物和鸟儿的图案，来自特需学生的设计。（谢智扬摄）

天猛公艺术基金会负责人李凯龄受访时说，这项活动很有意义，可为社区空间增添色彩，也让学生发挥想象力。

参与活动的淡马锡生命科学投资总监黄子娟指出，与天猛公的讨论从今年3月左右开始，超过100名员工在过去几个月帮忙为壁画上色。淡马锡希望通过“社群日”让员工接触不同公益项目与群体。

住在牛车水一带的张秀贞（68岁）很开心淡马锡的义工星期二上门为她清理屋子。她说：“我一个人住，太粗重的家务没人帮忙。义工帮我把窗和墙擦得很干净，一进门看到家里更明亮，心情也更好。”