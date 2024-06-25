陈振声：新加坡教育系统是否良好 不能单靠国际指标评估

要评估我国教育系统是否良好，不能只看国际学生评估项目等指标，教育部长陈振声指出，教育部更重视能否激发个人终身学习的热忱与好奇心，并在社会层面接纳多元的能力，由此强化集体韧性。

新加坡在上周公布的2022年国际学生评估项目（Programme for International Student Assessment，简称PISA）创意思维调查中排名全球第一；这项结果再次引起舆论对于新加坡学生是否真正拥有思辨能力和创意思维的关注。

陈振声星期二（6月25日）在中东研究所年会的对话环节中回应了相关提问。他强调，不少国际排行给予新加坡教育系统很高的评价，新加坡对此的成就感到自豪，但同时我们也得提醒自己不能过度沉浸于其中，应看淡所有指标。

教育部对于个人和国家成功 采取更广泛定义

他说，要评估我们的教育系统是否良好，不只要看国际学生评估项目、全球学生阅读能力进展研究（PIRLS）等指标。这些都是有用的基准和信号，但教育部对于个人和国家的成功采取更广泛的定义。

“从个人角度来说，我们对成功的定义是，我们是否点燃了人们对于终身学习的热忱和好奇心，激发他们不断进步。作为一个社会，我们是否接纳并且允许多元的能力都能绽放，由此强化集体韧性。”

陈振声指出，目前世界在地缘政治方面面对更激烈的竞争、在经济上面对更脆弱的国际环境和体系、在社会层面则面对世界多国更分裂的国内形势，“我们是否有能力和进取心找出可弥合分歧的新观点和解决方案？”

鼓励提前问问题 并提早找到答案

他说：“在当今的世界里，知识日益商品化，我们不能用昨天的答案回答今天的问题，我们的挑战是鼓励人们提前问问题，并且提早找到答案。”

过去几年，以哈冲突等热点议题都曾导致本地出现分歧的观点。对于政府如何在教育层面弥合这些分歧并鼓励相关的讨论，陈振声表明，世界动荡不安，新加坡不能解决所有问题，也没有立场裁定世界其他地方发生的所有问题。但重要的是，我们必须了解冲突的源头，并问自己我们能如何帮助弥合分歧；这靠的是对外界多元观点的尊重。

陈振声提醒，在了解这些多元观点的同时，也必须了解新加坡的立场，以及我们处理问题的方式，并不是听取各方看法后就选边捍卫一方。

他说：“我们不是其他人竞争的工具，我们要了解他们为什么采取某些行动，并带入自己的观点、了解自身利益，这样我们才不会被卷入其中，被当成别人纷争的代理人……我希望我们所有学生在成长过程中都能培养、并且终身拥有这样的直觉和本能。”