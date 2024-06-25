乌节路致命群殴案 首名被治罪者判监12个月八周

一句粗话引发不满，两派私会党徒在乌节路殴斗，导致一人身中多刀不治。其中一名涉案者星期二（6月25日）认罪，成为这起致命群殴事故首名被治罪者。

被告沙维恩（Sharvin Jay Nair ，25岁）共面对七项控状，包括蓄意伤人、蓄意重伤他人，以及持有危险武器等控状。他承认四项罪名，法官将余项控状纳入考量后，判被告入狱12个月又八周，以及罚款2000元。

这起持刀打斗事件发生在2023年8月20日清晨约6时零6分，地点是乌节路的凯煌酒店外，酿成一人死亡。死者是29岁的莫哈默伊斯拉特（Mohammad Isrrat Bin Mohd Ismail）。

根据案情，被告案发前一晚在实龙岗路Tekka Place的夜店与其他10多名私会党徒朋友见面，为其中一人庆生。众人整晚到不同夜店续摊，间中点了好几瓶烈酒共饮。

案发当天凌晨约4时许，一群人转移阵地，在凯煌酒店的一家夜店狂欢。死者曾是这家店的夜店巡场，为了派结婚请柬与友人正好在夜店。两人所参与的私会党，恰巧是被告等人私会党的死对头。

清晨6时许，顾客陆续离开即将关门的夜店。岂料，死者与友人这时对着被告等人飙粗话，被告一群人高喊私会党名号。两群人开始互相推搡，场面随之混乱。

被告负伤离开现场 死者被刺送院不治

死者打了被告其中一名友人阿斯维安（29岁）一拳后，与友人离开夜店。被告追上死者并对他拳打脚踢，后者因此摔倒；死者的友人则拿出面包刀砍向被告，负伤的被告离开现场，让女友带他到医院看诊。

被告离开后，两派人马继续追逐斗殴，死者最后被刺，送院后不治。验尸报告显示，死者的背部、腹部和胸口等部位至少10处刺伤，头部和颈部等处也有淤青。

被告因此面对一项蓄意伤人的控状，这项罪名被判八周监禁。

另外，2022年7月2日和10月23日凌晨，被告在夜店与人起冲突，一次用拳头殴打一人，另一次则用腰带殴打一人，导致对方鼻骨骨折、半颗牙齿被打落等。

2023年7月31日晚上，警员从酒后倒在路旁的被告身上搜出一把电击枪。

乌节路致命群殴事故中有至少15人被控。其中，阿斯维安被控一项谋杀罪，两名被告梅尔文（28岁）和巴拉克里什南（32岁）早前分别被判无罪释放和无事省释。其他人的案件仍在审理中。