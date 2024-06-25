SMRT铁路安全体验中心启动 强化员工安全意识

SMRT铁路安全体验中心启动，以增强员工的安全意识，更好地为人们的安全出行保驾护航。

交通部兼永续发展与环境部高级政务部长许连碹博士星期二（6月25日）宣布SMRT铁路安全体验中心（SMRT Rail Safety Experiential Centre，简称SRSEC）正式启动。

许连碹致辞时指出，铁路安全投资对确保我国铁路系统安全可靠至关重要。“我们每天载送数百万名乘客。铁路部门拥有庞大的员工队伍，全岛各地全天24小时运营，时刻维护人们的安全是一项艰巨的任务。”

她说，虽然可以采用监控技术来帮助人们警惕危险，但没有什么比让员工亲身参与并提高他们的安全意识更有效。

SMRT员工将在铁路安全体验中心参加一系列活动，如写下与安全相关的自省与反思，这将有助于灌输和强化安全的重要。

许连碹在脸书贴文中提到，中心也将收藏以往事故的影像资料和文物，以提醒人们保持警惕和不断改进的重要。这将加强员工的安全意识，进而帮助确保铁路系统保持安全可靠。

她也说，该中心是SMRT践行“Kaizen”（意指持续改善）基本理念的结果，它也反映了他们致力于高水平安全实践的承诺。