131万户家庭可再领300元邻里购物券

约131万户新加坡公民家庭可再领取300元的社区发展理事会邻里购物券。加上今年1月发放的500元邻里购物券，每户家庭今年可获得总值800元的邻里购物券。

副总理兼贸工部长颜金勇星期二（6月25日）在第五轮社理会邻里购物券（CDC Vouchers）启动仪式上致辞时说，这是政府首次在同一年内，发放两轮的邻里购物券，希望为新加坡人提供额外援助，应付日常开销。

“尽管经济持续复苏，生活费仍是新加坡人关注的问题。我向新加坡人保证，政府明白大家的担忧，并做好准备在必要时伸出援手。”

公众从6月25日起，可到go.gov.sg/cdcv，使用Singpass登录领取邻里购物券。领取购物券后，会收到“RedeemSG”发出的手机短信，里头含有购物券的使用链接。从7月1日起，短信的发送者身份将改为“gov.sg”。

今年1月和最新发放的邻里购物券使用链接不一样，须分开领取。两轮购物券最迟须在今年12月31日用掉，否则将失效。没有智能手机或Singpass账户者，可到民众俱乐部求助。

最新一轮的300元邻里购物券中，150元可在八家连锁超市的415间门市使用，其余可在2万3000个邻里商店和小贩摊位使用。

政府在2024财政年预算案中宣布，为定心与援助配套再注入19亿元，从多方面减轻家庭的生活费负担。其中，政府会分两次——今年6月和明年1月，为新加坡公民家庭发放另外总值600元的邻里购物券。

加上最新一轮的邻里购物券，每户新加坡家庭至今已获得1300元的购物券。综合过去四轮邻里购物券发放活动，新加坡家庭已使用总值超过10亿元的购物券。

97％已领取上轮购物券 共消费5.11亿元

总理兼财政部长黄循财星期二在上传社交媒体的视频中提到，受外在冲突和供应链中断影响，各国都面对物价上涨。“我们无法控制这些外在事件，但会竭尽所能，帮助新加坡人应对生活费上涨的压力，共同渡过难关。”

市长委员会主席、西南区市长刘燕玲受访时说，超过127万户新加坡家庭已领取今年1月发放的邻里购物券，占总数的约97%。已使用的购物券总值超过5.11亿元。当中，2.73亿元或53%是在超市消费，剩余2.38亿元用在邻里商店和小贩摊位。

在这2.38亿元中，59%或1.4亿元用在支付餐饮费用、12%（0.28亿元）用在邻里迷你超市和杂货店，剩余29%（0.69亿元）用在其他商品和服务。

不过，有3%的新加坡家庭未领取今年初发放的邻里购物券，刘燕玲说，有关当局正设法了解这些家庭的背景，包括住宅类型以及居民是否旅居国外等，并会在必要时联络基层领袖帮忙，尤其当住户涉及独居老人。