食客小贩多赞同整治野鸽问题 专家：若能不捕杀更好

位于丹戎巴葛坊巴刹与熟食中心的顺利茶室，营业已有40多年，62岁的老板白素兰一和记者谈起鸽子，便开始滔滔不绝地申诉。

“虽然我们只卖饮料，不卖饭菜，但我们的生意也时常受到鸽子、八哥的影响。”

近年来，为了防止各种“飞鸟来袭”，熟食中心整栋建筑已几乎被防鸟网“裹”个严实，而白素兰的茶室恰恰位于建筑唯一的“漏网”处，就是最靠近露台的连接通道。

就在记者驻足与她交谈的三五分钟，就看到至少有两只八哥和一只麻雀从鸟网空隙处飞进来，它们掠过茶室，然后稳稳地停在一旁的餐盘收拾架上，开始“搜索”食物。

“许多食客看到这么多鸟，觉得不卫生，就到别处买茶水了；即使是坐下来用餐的顾客，也有点忧心忡忡，他们不敢离开桌子半步，生怕饭菜被‘不速之客’偷袭。”

白素兰这般经历，反映不少小贩和食客的心声。正排队买鸡饭的桂璘（65岁，退休人士）告诉记者：“我常来这里，但在用餐时，常常要提防着飞鸟。”

刚刚买好打包饭菜的自雇人士扬进福（53岁）说：“我在用餐时，最担心的是孩子们去吓唬正在吃剩饭剩菜的鸟群，它们一旦飞起来，就会扬起很多脏东西。”

记者当天采访的小贩和食客，大都赞同当局采取联合行动，整治野鸽问题，他们尤其希望当局加大监管力度，及时打扫干净小贩中心的剩菜剩饭，并严惩喂鸽者。

研究显示，减少野鸽的食物来源有助减少野鸽数量。（关俊威摄）

分析：应多管齐下 减少野鸽食物来源

新加坡野鸟会的主要职责是推动本地鸟类的研究和保护，会长冼扬智在受访时指出，由野鸽等鸟类引起的卫生问题，只靠单个方案恐怕难以彻底解决。研究显示，减少野鸽的食物来源有助减少野鸽数量。“倘若能通过多种方法，减少小贩中心里野鸽的食物来源，将有助于减少野鸽数量。”

对于当局提出的通过诱捕或采用化学方法，对鸽子实行人道“安乐死”，他未发表评论。

本地兽医医院Beecroft的里娜医生（Dr. Rina Maguire）有超过15年工作经验，曾在新加坡动物园和裕廊飞禽公园担任兽医。

她在星期二（6月25日）接受《联合早报》采访时指出，为了避免对人类造成疾病暴发等影响，控制野鸽等外来物种的数量是必然的。然而，当局应该制定野生动物管理政策，在无须捕杀的情况下，保持健康的野生动物数量，一种有效方法是教育公众不要喂养野鸟，并减少无掩盖的垃圾。

“使用二氧化碳灭鸟虽快捷，但仍属于不必要的生命剥夺。各种鸟类在新加坡的生态系统中都有各自的位置，我们的社会应在道义上，极力反对不必要的安乐死。”