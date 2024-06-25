我国总统与总理致函祝贺南非总统拉马福萨连任

尚达曼总统和黄循财总理分别致函南非总统拉马福萨，祝贺他再次连任，并表示期待继续深化新南两国之间的关系。

根据外交部星期二（6月25日）发表的文告，尚达曼总统在贺函中指出，新加坡与南非的友谊源远流长。两国去年庆祝建交30周年，我国时任总理李显龙和南非副总统马沙蒂莱进行高层互访。

拉马福萨于2016年以副总统身份访问新加坡时，曾与尚达曼见面；尚达曼隔年以副总理身份访问南非，也与拉马福萨共进午餐。

尚达曼说：“我希望很快能再次与您见面，并期待我们共同努力，继续加强两国关系。”

南非5月29日举行大选，执政党非洲人国民大会主席、现任总统拉马福萨，6月14日在南非新一届国民议会首次会议上，再次当选南非总统，获得连任。

黄总理在贺函中说，新加坡和南非有着广泛的双边伙伴关系。除了定期的高层互访，两国在贸易和投资、航空互联互通、信息和通信技术，以及技能发展方面也有着良好的合作。新加坡也是南非在东南亚最大的贸易伙伴之一，南非则是新加坡在非洲撒哈拉以南地区的第二大贸易伙伴。

两国在多边论坛上也开展良好的合作。黄总理说，我国乐见南非去年成为亚细安的部门对话伙伴（Sectoral Dialogue Partner）。我国也将继续支持南非明年担任二十国集团（G20）的轮值主席国。

他说：“我期待与您会面，并为进一步加强双边关系而共同努力。”