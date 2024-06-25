参与加沙人道援助等任务 武装部队66人获颁海外服务奖章

加沙陆地上战火绵延，一声令下，我国空军装卸长翁源炳剪断绳索，救援物资从高空的C-130运输机投下，将罐头食品和医疗用品等带给饱受战争之苦的巴勒斯坦人。

我国空军部队今年3月派遣军机前往中东地区，在约旦武装部队的支援下，向加沙地带空投救援物资，包括超过20公吨的食品。

参与这项任务的翁源炳与其他65名新加坡武装部队人员星期二（6月25日）获颁武装部队海外服务奖章，肯定他们对加沙人道援助、红海海事安全行动和中东反恐工作所作出的贡献。

黄永宏：武装部队可快速有效应对突发事件

国防部长黄永宏医生在颁奖仪式致辞时说，加沙发生人道主义危机，当时眼看局势演变及平民受困，执行任务的团队分秒必争在接获动员的六天内就做出反应，在距离我国近5000英里（约8047公里）的地方进行空投。

他指出，团队从约旦起飞后须向西飞行，一度处于来自叙利亚边境的火箭射程内，情况随时可能出错，所幸最终成果良好。

黄永宏说，这项任务证明武装部队可以快速有效地应对突发事件，其他国家也注意到这点，甚至有周围的军队向我国询问细节以规划自己的行动。

空勤专业军士翁源炳（36岁）曾参与搜寻失联的马来西亚航空公司MH370班机以及2015年尼泊尔地震人道救援和赈灾任务，不过今年是首次在发生冲突的地区行动。

作为装卸长（loadmaster），他的职责包括从第三运输营接过物资后装载到飞机，其间再三检查确保可以安全地进行空投。

飞越空投区时，装卸长会在导航员的指令下剪断拴住负载物资系统的绳索，让物资在适当时机离开飞机。这些物资包括野战口粮、清真即食罐头食品、卫生用品和医疗物资。

不应把和平与安全视为理所当然

翁源炳说，一开始接到任务时不免有些紧张，但日常训练和海外演习等经验为他奠定良好的基础，时刻应对突发情况。

“这次的任务让我深刻感受，我们不能把新加坡的和平与安全视为理所当然，必须不断训练并准备好应对未来的不确定性。”

空军任务指挥官蔡邵青（42岁）认为，执行任务的主要挑战之一是要确保空投物资时避开加沙平民。这少不了详细的规划、谨慎准备物资，以及进行适当的计算以确保空投的准确度。

蔡邵青说，约旦皇家空军在每日飞行任务规划会议上提供了空投区信息，以及空域和天气考量等对行动至关重要的当地信息。双方也合作确认所选的空投区是否可行。

他说，多年来的训练付诸实践，顺利为加沙人民提供急需的援助，让团队感到很有意义和成就感。

今年上半年，武装部队也部署12人，在信息共享和行动规划上支持多国联合展开的繁荣卫士行动，协助维护红海开放和安全。