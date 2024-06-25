王乙康：新一波冠病疫情趋缓 住院病例连降四周

由KP.1和KP.2变异株导致的最新一波冠病疫情趋缓，确诊病例和住院病例连降四周。

数据显示，因确诊冠病住院的日均病例数目，在5月19日至25日那周达最高峰，随后连续四周降低，从370起降至上周（6月16日至22日期间）的136.4起。本地冠病确诊病例估计也从5月19日至25日期间的2万4800起，降至上周的8730起。

卫生部长王乙康星期二（6月25日）在脸书贴文指出，这一波冠病疫情来袭时，住院病例迅速增加，5月份达到约280起，令他感到担忧。

“当时正值年中旅游旺季。如果重症病例数量翻两番，从280起增加至560起、再增加至1000多起，那就相当于整家区域医院都由冠病重症患者占用。这将对原本已十分繁忙的医疗系统造成不良影响，并进一步延长看病等候时间。”

王乙康说，他并不希望这种情况发生，但还是向民众解释当局的担忧与风险，以让大家做好心理准备。

虽然这一波疫情如今已经趋缓，但王乙康指出，这一定不会是最后一波疫情。

他说：“每一波冠病疫情来袭时，我们都担心住院病患人数。这是因为病毒会继续变异，我们的疫苗保护作用会随着时间的推移而减弱。我们会继续密切关注情况，并及时向公众发送信息。”

专家：KP.3变异株出现 传播力较高但病情不会更重

传染病专家梁浩楠医生受访时指出，新一波冠病疫情趋缓是好的现象，他在临床工作中也确实观察到病例下降。

他说：“不过，一波未平一波又起，KP.1和KP.2变异株如今由KP.3替代。与现有的JN.1、 KP.1或KP.2相比，KP.3的传播力较高，但好消息是，病情并不会更加严重。”

梁浩楠预计，我国冠病情况将进入一段稳定时期，希望可持续三至六个月。