马国副部长刘镇东：柔新经济特区可成为新马互补互利市场

马来西亚投资、贸易及工业部副部长刘镇东认为，马国和新加坡有望创造新合作模式，将柔佛—新加坡经济特区打造成共同市场，实现互补互利。

他认为两国应在新柔长堤所奠定的基础上，开通更多的连接管道、推进无障碍通关，为企业及人员带来便利。

刘镇东在吉隆坡贸工部办公室接受《联合早报》访问时说，新柔长堤对新马两国意义重大，除了开启了柔佛的海运贸易，也将新加坡与欧亚大陆相连。

他也认为，随着新马合作发展柔新经济特区，两国首先必须在通关方面做到无缝衔接。

“目前，马新之间每天最多有约50万人次通关，如果我们能为这些频密通关的人员提供便利，例如使用统一的QR码通关，很多问题将迎刃而解。”

刘镇东也是柔佛州依斯干达布蒂里区国会议员。他说，目前人们主要通过新柔长堤和新马第二通道往返新马，2026年底新柔地铁系统（RTS）通车后，人们将有多一个交通选项。

“我之前已建议开通柔佛州公主港、森林城市和巴西古当到新加坡的渡轮服务。有人也提议兴建货运桥，或建设第二个RTS项目。总的来说，两国之间若能增设多几个连接途径，将有利于柔新经济特区的发展。”

今年1月11日，新马两国领袖就设立柔新经济特区签署谅解备忘录，预计今年底将签署合作协议。根据谅解备忘录，新加坡和柔佛将致力于让跨境货物流通更无缝与快捷，并允许专业人士、经理、高管和技术人员等的自由流动，为投资和业务提供支持。

刘镇东坦言，推广柔新经济特区的挑战不少，首先政策制定者必须改变旧思维，新马才能建立合作的互信。

“很多人还是认为马新之间是竞争关系，双方都必须提防彼此。不过，两国领袖必须有思考高度，认清当前的经济格局及合作的必要性。”

刘镇东认为，柔新经济特区的设立，将为两国带来长远的经济利益，并促进社会稳定。

他举例，目前马国面对薪资偏低的问题，新加坡则有土地不足的局限。“如果部分新加坡企业可在新山运作，受雇于这些企业的马国公民将可获得更高的薪资。此外，新山也能成为新加坡的腹地，舒缓新加坡的住房及人口拥挤问题。”

他也认为，新马可通过在柔新经济特区的合作，共同打造具韧性的供应链，以面对未来更复杂的国际环境。“这是一次划时代的合作，如果柔新经济特区取得成功，甚至可成为其他地区的典范。”