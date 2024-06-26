从初院辍学 到牛津读博士

17岁那年，吴先浩因为上初级学院备受身心压力，决定改到理工学院读工程系。他万万没想到，几年后的自己会成为英国牛津大学的博士生，专攻古罗马历史。

吴先浩（33岁）说，自己上初院时大摆乌龙，去了一所离住家挺远的学校，搭乘公共交通要近两个小时。“当时我每天晚上学习到深夜，还要早上4点多就起床准备出门。”

半年下来，吴先浩感到心力交瘁，成绩和健康都受到影响，因此决定退学。在父母的鼓励下，他转而报读理工学院的工程系，但始终对这方面缺乏兴趣和热忱。

直到有一段时间，吴先浩迷上一款网络电子游戏，主题是古罗马文明。通过玩游戏，他结交到了很多历史爱好者，开始缠着他们问东问西，直到其中有一人发了学术论文给他。“我读了以后非常着迷，突发奇想把历史当作自己一生的事业。”

为此，他在理工学院毕业后，成功申请到南洋理工大学修读刚开办第二年的历史系。找到自己热爱的学科，吴先浩读得乐在其中，本科毕业后决定继续深造，投身历史学术界。

对于能进入古罗马历史学术殿堂的牛津大学，他自己也感到很意料。吴先浩说：“这一路走得不寻常，却也让我更加珍惜所得到的机会。”

他如今刚完成最后一个博士课程，接下来将全心投入到论文上。至于博士毕业后有什么打算，他持开放心态，“能在哪里继续研究古罗马我就去哪里”。

吴先浩说，自己并非典型的好学生，但父母没有过多的责怪，而是支持他多培养广泛兴趣，为人生开启新的可能。