鸡蛋农场行销经理 工作经历串出食品产业链

生物科技和生物医学，与行销似乎风马牛不相及，但放在投入食品领域多年的郑燕曦身上，却可达到放诸四海而皆准的意境。

周氏农业行销经理郑燕曦（36岁），持台湾国立交通大学生物科技学士学位和生物医学硕士学位，曾在不同食品公司工作。

“食品业让我把科学知识和对行销的热忱一并发挥，这种结合理性和感性、左右脑并用的过程，使工作变得很有趣！”

来自马来西亚柔佛新山的郑燕曦，高中毕业后到台湾留学。2013年大学毕业后，她在台北的生物科技公司待了两年，负责行销工作，随后回国转投食品工业，在四年内吸取许多宝贵经验。

她曾任职的公司生产意大利馅饼、烹饪酱料、烘焙等西餐食品，供应给至少15家旗下品牌的连锁餐馆。

除了研发和促销新产品，郑燕曦也负责策划菜单。离职时，餐馆已增至21家。

2020年初，冠病疫情暴发，她加入本地一家大型食品公司，当商业发展执行员。

这家公司的客户包括超市和餐馆，郑燕曦也协助食品部门，根据市场趋势推出不同口味食品和肉品规格等，还须亲自品尝食物，工作结合食品科学和行销。

周氏农场首名行销经理 负责扩展超市以外市场

2022年，周氏农场董事林玉静为了提高顾客对鸡蛋营养的认识，并推广农场品牌，决定新增“行销经理”职位，郑燕曦申请加入。

郑燕曦说，农场过去比较传统，注重生产和农业，鸡蛋主要是卖到超市。

她负责品牌经营，拓展超市以外的市场，比如酒店和餐馆，也协助推出高营养机能蛋。

除了提振包装设计，她也与农场团队合作，以农业技术和市场角度探讨并配合客户需求，共同推展行销渠道。

“有趣的是，回顾我这几年的工作经历 ——从食物原料、料理研发、生产加工、烹调烘焙，一直到消费者的需求和喜好，我竟无意间在履历上串出了一个食品产业链。”