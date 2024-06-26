2024年新加坡米其林指南出炉 莆田餐馆失守一星

《新加坡米其林指南2024》名单出炉，一家餐馆晋升二星，四家餐馆首次摘下一星。吉真那路的莆田餐馆没有保住拿了七年的一星，跌出榜外。
6月25日发布的指南，摘星餐馆从2023年的55家减至2024年的51家，共有三家荣获三星，六家荣获二星，以及42家荣获一星。
Les Amis、Odette和Zén继续坐稳三星宝座。晋升二星的Meta，主厨是来自韩国釜山的Sun Kim，菜肴融合了韩国传统、大胆口味和简约现代美学。其他五家原本在榜上的二星餐馆是Cloudstreet、Jaan by Kirk Westaway、Saint Pierre、Shoukouwa和Thevar。
四家首次成为一星餐馆的是由两名智利籍厨师Araya和Guerrero掌舵的Araya、提供10道菜晚餐菜单的Chaleur、在现代意大利美食基础上融入亚洲元素的Matera，和以精致套餐呈现海峡菜肴的Pangium。吊桥头大华猪肉粿条面连续八年摘下一星，今年没有其他小贩入榜。
本地名厨李小明（Malcolm Lee）可谓双喜临门，14年前开设的娘惹餐馆Candlenut留守一星榜。2022年开在新加坡植物园格洛扩展地（Gallop Extension）的Pangium也首次登榜。
Pangium是本地首家以“海峡菜”为特色的高档精致餐馆。李小明得知这个好消息时难以置信，也非常开心，他说：“这颗米其林星将海峡美食推向国际舞台，我们很荣幸获得这样的认可。没有我敬业的团队，这一切都不可能实现。我们将继续探索本区域的一切，从被遗忘的食谱到本地食材。我们的旅程才刚开始，还有很多东西需要学习。”
智利南太平洋餐馆Araya开业八个月就获得米其林一星认可，酒师Tomas Tapia也获得侍酒师大奖，同样是双料得主。厨师法兰西斯科·阿拉亚（Francisco Araya）认为，餐馆之所以获得米其林星探青睐，是因为菜肴和酒品体现了餐馆的鲜明个性。他说：“能获得米其林肯定，把不太为人知的智利菜介绍给全世界，我们感到高兴。接下来我们将继续努力做到最好，不断改进，并在食物和服务上保持一致性。”
留榜中餐馆仅剩六家
今年共有八家落榜，包括28 Wilkie、Braci、La Dame de Pic、Rêve、Table65、Béni、Cure和莆田餐馆（吉真那路）。Waku Ghin则从二星降至一星。
继2023年香格里拉大酒店中餐馆香宫丢失一星后，2024年莆田餐馆（吉真那路）也失守，目前仍留在名单上的中餐馆剩下六家。莆田餐馆公关经理余静接受《联合早报》访问时说：“我们对落榜感到失望，然而，我们会视此为一个创新和成长的机会，这次挫折将成为我们加倍努力，将标准提升到更高水平的强大动力。下来团队将致力精进厨艺，让食客继续享受到卓越的用餐体验。”
和莆田餐馆一样连续七年获得米其林一星的法式餐馆Béni，今年也落榜。主厨山中贤二（Kenji Yamanaka）受访时说：“餐馆创立的第一年就摘下米其林一星，今年落榜，失望是肯定的。无论如何，我会重新评估我的态度和烹饪方式。”他也提到，本地精致餐馆近年竞争非常激烈，市场上有很多竞争对手，餐馆能做的，就是努力求存。
2016年开始在本地推出的《新加坡米其林指南》，2024年迈入第八届。除了2020年因疫情停办一届，以及2021年以线上直播方式公布，以往都会举办盛大颁奖典礼；今年没有实体颁奖礼，而是通过网络平台公布得奖名单。
米其林公开的五大评估标准是：食材品质，厨师对味道及烹调技巧的驾驭能力，料理中显露的个性，是否物有所值，以及餐饮水准的一致性。
Ce Soir餐馆黎俊乐获年轻主厨大奖
米其林指南还颁发三个奖项：年轻主厨大奖、服务大奖和侍酒师大奖。今年30岁、来自马来西亚霹雳州的Ce Soir主厨黎俊乐（Seth Lai）获得年轻主厨大奖。他曾在28 Wilkie 和Iggy’s Cuisine任职；从本地供应商、到世界各地旅游经历，以及珍贵童年记忆汲取灵感，将传统与当代厨艺无缝融合。
服务大奖由米其林入选餐馆Buko Nero的Lufianti Susetyo（Fifi）获得。侍酒师大奖得主是来自今年获一星肯定餐馆Araya的Tomas Tapia。
此外，2023年第一次发布的米其林绿星，表彰注重可持续的餐馆，当时由Seroja获得，今年Fiz摘下。这两家都是马来西亚料理餐馆。
2024年新加坡米其林指南共推荐283家餐馆，除了米其林星级餐馆，另有81家必比登推介食肆（Bib Gourmand），和151家米其林入选餐馆。
摘星餐馆最多 乌节米其林一条街
今年新出炉的米其林星级榜单，入榜餐馆以法式、欧式、寿司和创意料理为主。按分布来看，乌节一带最多，包括三星的Les Amis，三家中餐馆和多家寿司店。
市区古色古香建筑内也是星光闪烁。莫罕默苏丹路（Mohamed Sultan Road）和道拉实街（Tras St）各有三家，尼路（Neil Road）和厦门街（Amoy St）各有两家。
三星餐馆
- Les Amis（法式，Shaw Centre）
- Odette（法式当代，国家美术馆）
- Zén（欧式当代，Bukit Pasoh Rd）
两星餐馆
- Cloudstreet（创意料理，Amoy St）
- Jaan by Kirk Westaway（英式当代， Hotel Swissôtel The Stamford）
- Meta（新晋升，创意料理，Mohamed Sultan Rd）
- Saint Pierre（法式当代，One Fullerton）
- Shoukouwa（寿司，One Fullerton）
- Thevar（创意料理，Keong Saik Rd）
一星餐馆
- Alma（欧洲当代，Goodwood Park Hotel）
- Araya（新入榜，创意料理，Neil Rd）
- Art di Daniele Sperindio（意式，国家美术馆）
- Born（创意料理，Neil Rd）
- Buona Terra（意式当代，Scotts Rd）
- Burnt Ends（烧烤，Dempsey Rd）
- Candlenut（娘惹餐，Dempsey Rd）
- Chaleur（新入榜，创意料理，Neil Rd）
- 江师傅（广东菜，Mackenzie Rd）
- CUT（牛扒馆，滨海湾金沙）
- Esora（创意料理，Mohamed Sultan Rd）
- Euphoria（创意料理， Tras St）
- Hamamoto（寿司，Tras St）
- 吊桥头大华猪肉粿条面（街头美食，Blk466 Crawford Ln）
- Iggy’s（欧式当代， Voco Orchard Singapore）
- 御宝阁（乌节）（潮洲菜，ION Sky）
- Jag（法式当代，Robertson Quay）
- Labyrinth（创意料理，Esplanade Mall）
- 利苑（广东菜，CHIJMES）
- Lerouy（法式当代，Mohamed Sultan Rd）
- Ma Cuisine（法式，Craig Rd）
- Marguerite（欧式当代，滨海湾花园）
- Matera （新入榜，意式当代，The Fullerton Waterboat House）
- Nae:um（韩式当代， Telok Ayer St）
- Nouri（创意料理，Amoy St）
- Oshino（寿司，Raffles Shopping Arcade）
- Pangium（新入榜，娘惹菜，植物园）
- Poise（欧式当代，Teck Lim Rd）
- Rhubarb（法式当代，Duxton Hill）
- Seroja（马国料理，Duo Galleria）
- Shinji （Bras Basah Road）（寿司，Carlton Hotel Singapore）
- 四川饭店（广东和四川，Hilton Singapore Orchard）
- Sommer（欧式当代，Marina Blvd）
- 夏宫（广东，Conrad Singapore Orchard）
- 夏苑（广东，The Ritz-Carlton, Millenia Singapore）
- Sushi Ichi（寿司，Singapore Marriott Tang Plaza Hotel）
- Sushi Kimura（寿司，Palais Renaissance）
- Sushi Sakuta（寿司，The Capitol Kempinski Hotel Singapore）
- Terra（意式当代，Tras St）
- Waku Ghin（日式当代，滨海湾金沙）
- Whitegrass（法式当代，CHIJMES）
- Willow（亚洲当代，Hongkong St）