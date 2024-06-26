2024年新加坡米其林指南出炉 莆田餐馆失守一星

《新加坡米其林指南2024》名单出炉，一家餐馆晋升二星，四家餐馆首次摘下一星。吉真那路的莆田餐馆没有保住拿了七年的一星，跌出榜外。

6月25日发布的指南，摘星餐馆从2023年的55家减至2024年的51家，共有三家荣获三星，六家荣获二星，以及42家荣获一星。

Les Amis、Odette和Zén继续坐稳三星宝座。晋升二星的Meta，主厨是来自韩国釜山的Sun Kim，菜肴融合了韩国传统、大胆口味和简约现代美学。其他五家原本在榜上的二星餐馆是Cloudstreet、Jaan by Kirk Westaway、Saint Pierre、Shoukouwa和Thevar。

刚摘下米其林一星的Pangium，通过精致套餐呈现海峡菜肴。（餐馆提供）

四家首次成为一星餐馆的是由两名智利籍厨师Araya和Guerrero掌舵的Araya、提供10道菜晚餐菜单的Chaleur、在现代意大利美食基础上融入亚洲元素的Matera，和以精致套餐呈现海峡菜肴的Pangium。吊桥头大华猪肉粿条面连续八年摘下一星，今年没有其他小贩入榜。

藏身于植物园格洛扩展地的Pangium，是本地首家以“海峡菜”为特色的高档精致餐馆。（龙国雄摄）

本地名厨李小明（Malcolm Lee）可谓双喜临门，14年前开设的娘惹餐馆Candlenut留守一星榜。2022年开在新加坡植物园格洛扩展地（Gallop Extension）的Pangium也首次登榜。

Pangium是本地首家以“海峡菜”为特色的高档精致餐馆。李小明得知这个好消息时难以置信，也非常开心，他说：“这颗米其林星将海峡美食推向国际舞台，我们很荣幸获得这样的认可。没有我敬业的团队，这一切都不可能实现。我们将继续探索本区域的一切，从被遗忘的食谱到本地食材。我们的旅程才刚开始，还有很多东西需要学习。”

智利南太平洋餐馆Araya的菜肴和酒品，体现了餐馆的鲜明个性。（餐馆提供）

智利南太平洋餐馆Araya开业八个月就获得米其林一星认可，酒师Tomas Tapia也获得侍酒师大奖，同样是双料得主。厨师法兰西斯科·阿拉亚（Francisco Araya）认为，餐馆之所以获得米其林星探青睐，是因为菜肴和酒品体现了餐馆的鲜明个性。他说：“能获得米其林肯定，把不太为人知的智利菜介绍给全世界，我们感到高兴。接下来我们将继续努力做到最好，不断改进，并在食物和服务上保持一致性。”

留榜中餐馆仅剩六家

今年共有八家落榜，包括28 Wilkie、Braci、La Dame de Pic、Rêve、Table65、Béni、Cure和莆田餐馆（吉真那路）。Waku Ghin则从二星降至一星。

莆田餐馆是从吉真那路起家，莆田荔枝肉是其中一道招牌菜。（餐馆提供）

继2023年香格里拉大酒店中餐馆香宫丢失一星后，2024年莆田餐馆（吉真那路）也失守，目前仍留在名单上的中餐馆剩下六家。莆田餐馆公关经理余静接受《联合早报》访问时说：“我们对落榜感到失望，然而，我们会视此为一个创新和成长的机会，这次挫折将成为我们加倍努力，将标准提升到更高水平的强大动力。下来团队将致力精进厨艺，让食客继续享受到卓越的用餐体验。”

和莆田餐馆一样连续七年获得米其林一星的法式餐馆Béni，今年也落榜。主厨山中贤二（Kenji Yamanaka）受访时说：“餐馆创立的第一年就摘下米其林一星，今年落榜，失望是肯定的。无论如何，我会重新评估我的态度和烹饪方式。”他也提到，本地精致餐馆近年竞争非常激烈，市场上有很多竞争对手，餐馆能做的，就是努力求存。

2016年开始在本地推出的《新加坡米其林指南》，2024年迈入第八届。除了2020年因疫情停办一届，以及2021年以线上直播方式公布，以往都会举办盛大颁奖典礼；今年没有实体颁奖礼，而是通过网络平台公布得奖名单。

米其林公开的五大评估标准是：食材品质，厨师对味道及烹调技巧的驾驭能力，料理中显露的个性，是否物有所值，以及餐饮水准的一致性。

Ce Soir餐馆黎俊乐获年轻主厨大奖

年轻主厨大奖由米其林入选餐馆Ce Soir的主厨黎俊乐（Seth Lai）获得。（档案照片）

米其林指南还颁发三个奖项：年轻主厨大奖、服务大奖和侍酒师大奖。今年30岁、来自马来西亚霹雳州的Ce Soir主厨黎俊乐（Seth Lai）获得年轻主厨大奖。他曾在28 Wilkie 和Iggy’s Cuisine任职；从本地供应商、到世界各地旅游经历，以及珍贵童年记忆汲取灵感，将传统与当代厨艺无缝融合。

服务大奖由米其林入选餐馆Buko Nero的Lufianti Susetyo（Fifi）获得。侍酒师大奖得主是来自今年获一星肯定餐馆Araya的Tomas Tapia。

此外，2023年第一次发布的米其林绿星，表彰注重可持续的餐馆，当时由Seroja获得，今年Fiz摘下。这两家都是马来西亚料理餐馆。

2024年新加坡米其林指南共推荐283家餐馆，除了米其林星级餐馆，另有81家必比登推介食肆（Bib Gourmand），和151家米其林入选餐馆。

摘星餐馆最多 乌节米其林一条街

今年新出炉的米其林星级榜单，入榜餐馆以法式、欧式、寿司和创意料理为主。按分布来看，乌节一带最多，包括三星的Les Amis，三家中餐馆和多家寿司店。

市区古色古香建筑内也是星光闪烁。莫罕默苏丹路（Mohamed Sultan Road）和道拉实街（Tras St）各有三家，尼路（Neil Road）和厦门街（Amoy St）各有两家。

三星餐馆

Les Amis（法式，Shaw Centre）

Odette（法式当代，国家美术馆）

Zén（欧式当代，Bukit Pasoh Rd）

两星餐馆

Cloudstreet（创意料理，Amoy St）

Jaan by Kirk Westaway（英式当代， Hotel Swissôtel The Stamford）

Meta（ 新晋升 ，创意料理，Mohamed Sultan Rd）

，创意料理，Mohamed Sultan Rd） Saint Pierre（法式当代，One Fullerton）

Shoukouwa（寿司，One Fullerton）

Thevar（创意料理，Keong Saik Rd）

一星餐馆