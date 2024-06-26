增长放缓与高通胀影响增幅 去年实际薪金涨0.4%今年有望改善

去年经济增长放缓加上高通货膨胀率，影响了本地居民收入的实际增幅。尽管居民雇员的名义工资增加5.2%，但计入通胀因素后，实际薪金增幅则与前年一样，只有0.4%。随着通胀趋缓，人力部预计今年的实际工资增幅有望改善。

人力部星期二（6月25日）发表的《2023年工资报告》数据显示，受聘于同一雇主至少一年的本地公民和永久居民，包括雇主缴付公积金在内的整体工资增幅，从2022年的6.5%，减至去年的5.2%；绝大部分增幅，都被高通胀率抵消。整体工资包括基本薪金和花红等。

去年所有行业和不同级别的雇员薪资都增加，但增速同比放缓。因经济增长放缓，有盈利的企业比率稍跌至82.1%，只有不到四分之一受访雇主比往年更赚更高盈利。

人力部在去年11月至今年4月间，向近5500名聘请至少10人的私人界雇主展开调查后发现，只有不到七成或65.6%为雇员加薪，这比前年减少超过六个百分点。至于平均涨薪幅度，则微减至7.2%。另有27.9%的雇主没有调薪。

此外，减薪的企业仍占很少数，只有6.5%雇主这样做，但去年的平均减薪幅度，同比增加1.7个百分点，至6.2%。受访雇主共聘请超过49万名就职至少一年的全职居民雇员。

陈诗龙：促请企业继续推动业务和劳动力转型

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在脸书发贴文说，乐见有盈利的企业仍很多，且大多数继续为雇员加薪。

他说，要让工资增长可持续，生产力就须要相应提高。“我促请企业继续推动业务和劳动力转型，善用政府的各类计划来保持竞争力和韧性。”

我国经济去年全年增长1.1％，低于2022年的3.8%。整体通胀率则达4.8%，虽比前年的6.1%稍减，但仍处于高位。贸工部预测今年经济增长介于1%至3%，核心和整体通胀率预计平均2.5%至3.5%。不包括住宿和私人交通成本在内的核心通胀率，料会在接下来几个月呈逐步放缓的趋势，并在第四季更大幅回落。

人力部文告指出，经济改善加上劳动市场持续紧缩、职位空缺多，市场对资讯通信、金融服务、专业服务及医疗与社会服务方面的专业人士、经理、执行员与技师（PMET）的需求仍很高，这些领域今年的工资增幅，有望进一步增加。

人力部：今年实际工资增幅或改善

不过，人力部提醒，鉴于商业环境多变，雇主可能在加薪方面采谨慎态度。今年的名义工资增幅或与去年相近，但因通货膨胀放缓，实际工资增幅或改善。

新加坡理工大学商业、传播及设计学院陈植能副教授告诉《联合早报》，全球地缘政治紧张局势将继续为供应链增添不确定性，业者需要更多时间和成本来生产，进而推高费用。

他认为，由外部经济因素引起的输入型通胀会持续左右商业决策，并对工资增长带来影响。不过，特定领域如航空、银行和金融及医疗行业，或不受影响，能够继续取得增长。

求职平台Jobstreet by SEEK新加坡发言人受询时指出，就业市场多变，雇主在管理营运成本的同时，也要靠具竞争力的薪酬来留住雇员。那些对薪资调整采取保守态度的企业，通常是由于缺乏商业机会或属于夕阳行业需求较少，因此更重视业务的长期稳定而非立即加薪。