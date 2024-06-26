不同级别雇员加薪幅度有异 初级管理人员增幅最高

去年各个行业及不同级别的雇员的薪资增幅不一，其中初级管理人员去年加薪6.3%，而住宿、房地产服务及金融服务行业的加薪幅度，高于全国水平。随着聘用外籍员工的公司下月起，必须把本地员工薪金调高到至少1600元，人力部预计低收入雇员的收入会持续增加。

人力部星期二（6月25日）发布的《2023年工资报告》数据显示，担任不同职位的雇员加薪幅度有所差别，初级管理层加薪6.3%；在招聘、解雇、升迁和人力资源方面有决策权的高级管理层，工资涨幅则有4.6%；非管理层或非执行级别的基层雇员，增幅为4.8%。

这三组雇员的加薪幅度，都低于2022年介于5.8%至7.4%的增幅。

整体行业薪资增幅同比也放缓，其中表现最好的行业是住宿及房地产服务业，增幅达8%，其次是金融服务（7.6%）、行政与支援服务（7.1%）、资讯通信（6.2%），以及零售贸易（5.6%），行政与支援服务是唯一加薪幅度比前年高的行业，这主要是渐进式薪金模式起作用。

人力部说，随着渐进式薪金模式扩大至餐饮服务和零售贸易业，从事这些行业者，未来薪资会稳步增加。

全国职工总会助理秘书长朱倍庆在脸书发贴文指出，下个月本地薪金门槛（Local Qualifying Salary）上调200元至1600元后，较低收入雇员可从中受益。按照这项规定，聘有外籍雇员的公司须支付本地雇员至少1600元月薪。这是为了保障本地雇员，不会沦为企业为聘用外籍雇员而进行的象征性聘雇。

朱倍庆强调，要提高收入，工资涨幅须超越通货膨胀是一大关键，人们也须努力提高生产力，而职总通过设立企业培训委员会，持续培训和采纳科技来提高生产力。

求职平台Jobstreet by SEEK新加坡发言人说，增长型行业对人才需求高，也可能给予较高的起薪。公司内部数据显示，去年资讯通信、工程及银行与金融业的招聘量最高。

根据Jobstreet 2023年薪资指南，冠病疫情后，银行和金融业的薪资显著上升一至三成，特别是高级管理层以下职位。

全民牙科集团去年为员工加薪

在本地经营105家牙科诊所的全民牙科集团（Q&M Dental），聘有约270名牙医和超过350名牙科助理及行政人员。集团人力资源总监金伟芬透露，去年员工薪资调整幅度介于3%至6%，表现优异者则为9%至14%。

除了俗称“第13个月花红”的常年工资补贴，公司也会分发农历新年和牙科护士节现金红包，另将据公司及个人表现，给优秀员工发绩效奖金和季度激励。

“去年我们还推出一项新奖励机制来留住员工，全年无员工离职的牙科诊所，每名员工将获得一笔固定奖励。”

全民牙科集团也致力于提升员工子女的教育水平，每年为符合条件者提供奖学金和助学金。