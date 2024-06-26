刘文佳将接任国立教育学院院长

国立教育学院院长吴娟明教授将在本月底卸任，现任教师培训院院长刘文佳教授将于7月1日接过管理棒子。

国立教育学院星期二（6月25日）发文告指出，吴娟明担任院长的六年期间，加强了教育和员工培训计划，并为学院未来的发展奠定了基础，着重于卓越的教师培训和跨学科研究。

她还提高了学院的国际知名度和影响力，并与教育部和其他利益攸关方密切合作，支持我国持续提高教学和教育质量的计划与愿望。吴娟明卸任后，还会继续担任学院的校长讲席教授（教育学）。

即将接任院长一职的刘文佳致力于教师培训改革，联合创立了国立教育学院教育研究动机实验室，也为国际和政策讨论做出了重要贡献。她在制定本地教学实践的过程中，发挥了至关重要的作用，并向教育部提供有关教师培训方面的建议。

刘文佳对教育的贡献备受认可，于2018年获颁公共行政（银）奖章。对于新任务，刘文佳说，她响应了为人服务的召唤，也感谢吴娟明多年来的鼓励和指导。

配合新旧院长交接，教育学院也将进行其他人事调动。研究生及专业发展院专业与领导力发展副院长周家怡副教授，将接替刘文佳的职位，出任教师培训与本科课程院院长；教师培训院专业实践副院长蔡美龄副教授，则将成为首席学习与创新官。