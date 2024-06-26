新科工程未来五年 拟增1000个数码领域工作岗位

新科工程计划在未来五年内，增加1000个数码领域的工作岗位，将现有数码人才队伍扩充一半，以应对快速变化的技术环境和不断增长的客户需求。

新科工程（ST Engineering）星期二（6月25日）为第四座数据中心举行动土仪式。新中心将耗资1.2亿元建造，位于惹兰文礼（Jalan Boon Lay）新科工程园区内，也是新科工程在本地的第三个位于保护区（Protected Area）内的数据中心。

新数据中心容量达7.5兆瓦（MW），有能力处理高功率密度的人工智能（AI）和图形处理单元（GPU），每个机架（rack）可容纳超过20千瓦（KW）。它将耗时三年打造，预计2026年投入运行。届时，新科工程四个数据中心的总容量将超过30兆瓦。

新科工程总裁兼首席执行长钟思峰说，第四座数据中心的用电效率（power usage effectiveness，简称PUE）定为1.25，低于建设局绿色建筑标志白金认证的1.3。PUE值越小，能源效率越高。

此外，新中心的室内运行温度将维持在26摄氏度，从而减少制冷所需的能源。它也将采用新科工程2022年推出的“Airbitat”数据中心制冷系统，进一步提升制冷效率。

为减少对电网的依赖，新数据中心外墙将安装1万2000片太阳能板，面积达到2400平方米，相当于九个网球场。新科工程数码系统总裁刘展鹏受访时指出，七层楼外墙的面积远超屋顶的面积，且太阳能板朝向东边，每天的日照时间可达六小时至八小时，可满足室内照明等基本用电需求。

刘展鹏说，目前新科工程有约2000名从事网络安全、软件、人工智能、云和数据中心业务的工程师，接下来将招募多1000名数码人才，并会以聘用新加坡人为主。

新科工程也经营一系列数码业务，助力全国人工智能策略2.0（NAIS 2.0），并且在越南设立了技能中心。

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲出席动土仪式，她在致辞时指出，新加坡承诺投入高达5亿元，支持本地企业获得人工智能创新所需的资源。“要实现这点，就需要强大的下一代数码基础设施，如先进网络和数据中心，以支持人工智能活动并促进价值创造。”