我国过去五年查抄60亿元洗钱等犯罪资产

新加坡在过去五年半里，共查抄60亿元与犯罪和洗钱活动相关的资产，其中4亿1600万元归还受害者，另10亿元充公后上缴国库。为强化反洗钱和反恐融资制度，政府制定策略从四方面严打这类罪案和追回非法资产。

内政部、财政部和新加坡金融管理局星期三（6月26日）联合发表我国首份《国家资产追回策略》（National Asset Recovery Strategy）报告，阐明新加坡在资产追回的基本方针，以及执法机构、行业监管机构、私人企业和公众应扮演的角色。

总理兼财政部长黄循财星期三在新加坡滨海湾金沙出席国际反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）会议致辞时说，新加坡坚决打击金融犯罪，但零容忍的态度不等同这类罪案不会发生。“无论反洗钱制度有多严谨，不断寻找漏洞的犯罪分子还是能规避。这些措施也不能过于激进，不必要地阻碍正规活动和投资，这点同样重要。”

黄循财说，我国将采取以风险为导向的方法，专注了解金融界有哪些最新趋势和发展可能被犯罪分子利用，并制定工具和法律框架，以尽早侦测可疑者和活动。

《国家资产追回策略》报告指出，新加坡作为国际金融、贸易和转运中心，政治和经济稳定、完备的法治、监管及金融体系，吸引着投资者。然而，犯罪分子同样会利用这些特点来清洗非法资金。

资产追回是我国打击洗钱和其他犯罪活动的基本原则。“这发出了强有力的威慑信息，表明新加坡决心夺去犯罪分子的非法收益。这不仅可消除犯下金融类罪案的关键动机，也为受害者提供补救。”

内政部发言人接受《联合早报》询问时说，2019年1月至2024年6月间，我国从犯罪和洗钱活动扣押的资产总值为60亿元，包括近来轰动社会的30亿元洗钱案。这些资产包括银行户头存款、房地产、加密货币和汽车。60亿元中，4亿1600万元已经归还受害者，另10亿元充公归国有，其余还在调查或法庭审理中。

四大支柱助有效打击犯罪活动与追回资产

根据《国家资产追回策略》报告，有效打击这类犯罪活动和追回资产依赖四大支柱。首先是通过法律框架、信息共享、科技和数据分析和培训调查官，快速追查非法资金来侦测（Detect）可疑犯罪活动。

例如，警方推出的“交出令：电子传送”（Production Orders: Electronic Transmission）可供执法机构快速检索银行信息，以往重大案件可花上10天到90天获取资料，如今缩短至一天。

其次，当局会依法及时扣押、充公和处置犯罪所得，夺去（Deprive）犯罪分子在国内外的不义之财。我国也致力于与国际伙伴合作追回非法资产。

另一支柱是实现（Deliver）非法资产的最大限度追回，以便没收和归还受害者。若无法鉴别受害者，犯罪所得会充公收归国库。

我国诈骗案连年攀升，为减低受害者的损失，今年3月初至4月底，警方反诈骗指挥处就与本地银行合作，向超过1万2500人发送逾1万6700条诈骗短信提醒，成功阻止3000多起骗案，保住超过1亿元。

策略的第四个支柱，是通过严刑峻法、公众教育和伙伴关系，来阻止（Deter）犯罪分子利用新加坡隐藏、转移或享受非法资产。